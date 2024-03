Um ein Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung zu setzen, hat sich im Donnersbergkreis eine Initiative gegründet. Auch das Nordpfälzer Heimatmuseum beteiligt sich.

Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 11. bis zum 24. März finden bundesweit mehrere Tausend Veranstaltungen statt. In diesem Jahr lautet das Motto: „Alle für die Menschenrechte – Menschenrechte für alle!“. Auch im Donnersbergkreis hat sich eine Initiative aus verschiedenen Akteuren zusammengefunden, um ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung zu setzen. „Im Donnersbergkreis haben die Menschen eine klare Haltung und bekennen: Die Würde des Menschen ist unantastbar“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Initiative. Dieser gehören neben Erika Steinert, Integrationsbeauftragte des Donnersbergkreises, auch verschiedene Kommunalpolitiker sowie Vertreter der Kirchen und Gruppierungen wie die „Omas gegen Rechts“ an.

Auch das Nordpfälzer Heimatmuseum ist Teil der Initiative und lädt ein zur Ausstellung „Jüdische Friedhöfe in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land“, donnerstags und sonntags, 14.30 bis 17.30 Uhr, Bezirksamtsstraße 8 in Rockenhausen. Anmeldung zur Führung bei Egon Busch unter Telefon 06361 1089.