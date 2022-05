Wo soll die neue Kindertagesstätte Louhans errichtet werden? Über diese Frage beraten die Stadtgremien am kommenden Dienstag, 18 Uhr, im Ratsaal des Rathauses. Besucher sind dabei ausdrücklich erwünscht.

„Das ist eine ganz wichtige Sache für Kirchheimbolanden, denn dabei geht es um Entscheidungen für die nächsten Jahrzehnte, die die Stadt sehr viel Geld kosten werden“, berichtet Stadtbürgermeister Marc Muchow im Vorfeld.

Beraten wird über die „Flächenpotenzialstudie zum Kita-Neubau“, mit anderen Worten über die Standortempfehlungen für die neue Kita. Wie der Bürgermeister im Vorfeld verrät, kommen im gesamten Stadtgebiet sieben Standorte in Frage. Dabei wird auch zu entscheiden sein, ob man die Kita Louhans künftig auf zwei Standorte aufteilen will. „Das wäre angesichts der Größe dieser Kita insbesondere im Hinblick auf den Lärm für Erzieherinnen und Kinder sicher eine Entlastung“, so Muchow.

„Auf ganz großen Füßen“

Im Februar 2021 hatte der Stadtrat einstimmig einen Neubau der Kita Louhans beschlossen. Eine Kostenanalyse hatte gezeigt, dass die ursprünglich anvisierte Sanierung der Kita teurer würde als ein Neubau. In diesem Zusammenhang wollte man auch die Frage nach dem Standort neu stellen, erklärt Muchow. Gerade die unmittelbare Nachbarschaft zur Kita Villa Kunterbunt sei ja nicht unbedingt vorteilhaft. „Es wäre schön, wenn wir die Kitas besser auf das gesamte Stadtgebiet verteilen und so den Eltern eine bessere Erreichbarkeit anbieten könnten“, sagt Muchow.

Allerdings wolle er der Entscheidung dabei nicht vorgreifen. „Mir ist wichtig, dass diese Sache auf ganz großen Füßen steht, dass die Standortwahl von möglichst vielen Menschen mitgetragen wird. Denn es geht um viel Geld und um eine Entscheidung für etliche Jahrzehnte.“ Gleichwohl wisse er auch, dass solche Fragen die Menschen immer emotional betreffen. „Deswegen würde ich mir wünschen, dass am Dienstag viele Menschen die Gelegenheit wahrnehmen und sich vor Ort über die Ergebnisse der Studie informieren“, so Muchow.

Bei der Sitzung geht es auch um die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle Hitzfeldstraße und eine Befreiung vom Bebauungsplan am Kupferberg. Bis zum Sitzplatz soll eine Atemschutzmaske getragen werden.