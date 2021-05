Traditionell erhält der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister jeden Herbst eine Erntekrone für sein Ministerium. Neben Grüßen überbringen die jungen Landwirte und Vertreter der grünen Sparten des Landes auch ihre Sorgen und Bedenken. Dieses Jahr hat die Donnersberger Landjugend die Krone gebunden. Die Gäste hatten aber auch Forderungen an Volker Wissing.

Zu der Abordnung, die Wissing in Mainz die Erntekrone überreichte, zählte auch Marco Lied aus Kriegsfeld. Er ist sowohl in der Donnersberger Landjugend als auch im Vorstand des Landjugendverbandes Rheinhessen-Pfalz aktiv und hat zusammen mit seinen Nordpfälzer Kollegen Lorena Steitz, Martin Wolf sowie weiteren fleißigen Helfern das Prachtexemplar hergestellt. „Es war schon eine Ehre für uns, dass wir in diesem Jahr die Krone binden durften“, erklärte der engagierte Landjugendvorstand Lied.

Das dafür benötigte Getreide wurde im Sommer kurz vor der eigentlichen Ernte geholt – es war die erste gemeinsame Aktion der Landjugendmitglieder seit Beginn der Corona-Pandemie. Wintergerste, Hafer, Roggen, Weizen und frisch getrocknetes Heu haben sie verwendet, um möglichst alle Bereiche der Landwirtschaft wie Ackerbau und Viehzucht symbolisch mit einzubinden. Die abgeschnittenen Ähren sind kopfüber zum Trocknen aufgehängt worden, ehe sie dann auf das Metallgestell gebunden wurden. Den Unterbau hatten die Kronenbastler eigens gefertigt, dafür war die Landjugend Monzernheim zuständig.

„Planungssicherheit ist für junge Landwirte existenziell“

In zahlreichen Treffen und unter der Anleitung ihrer erfahrenen Geschäftsstellenleiterin Vera Schückler gelang schließlich die knifflige Aufgabe, und eine prachtvolle Krone machte sich auf den Weg nach Mainz. „Sie wird für alle Besucher des Ministeriums sichtbar sein, denn sie soll im Foyer des Ministeriums aufgestellt werden“, berichtet Marco Lied. Für den Minister mit im Gepäck hatten die Vertreter der beiden Landesverbände Rheinhessen-Pfalz und Rheinland-Nassau jedoch auch einige für sie wichtige Themen. „Gerade für uns junge Landwirte ist das Thema Planungssicherheit eine existenzielle Sache. Die Auflagen in der Landwirtschaft ändern sich rasend schnell – kaum wurden beispielsweise die Ställe an die neuen Richtlinien angepasst oder neu gebaut, schon kommt eine neue Verordnung und uns fliegt die Finanzierung der Investitionen um die Ohren. Hier muss eine zukunftssichernde Regelung her“, betont Lied.

Angesprochen hat die Delegation auch die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit heimischen Produkten. Hier wollten die jungen Vertreter des alten Berufsstandes wissen, wie der Minister dazu steht. „Ein gutes Beispiel, wie verrückt und unterschiedlich so manche Verordnungen in Europa geregelt sind, ist die Abschaffung der Legebatterien bei der Eierproduktion. Eine vernünftige Sache – aber bei uns wurden die alten Ställe abgebaut, die Betriebe zum Tierwohl umgearbeitet und hinter der Grenze – zum Beispiel in Polen – wurden die Legebatterien wieder aufgebaut. Die billigen Eier kommen zu uns in die Supermärkte, das kann nicht sein“, erläutert Lied anschaulich an einem Beispiel bestehende Missstände aufgrund verschiedener Regelungen.

Kein Schweinefleisch mehr aus der eigenen Region?

Weiter weist er darauf hin, dass „auch die Schweinehaltung in unserer Region nicht mehr möglich sein wird. Es gibt keine kleinen Schlachthöfe mehr, wir können kein regionales Schweinefleisch mehr produzieren, will man das vonseiten der Politik?“ Hier gebe es bei den europäischen Anordnungen und ihrer Umsetzung mittlerweile genau so einen Flickenteppich wie er in Sachen Corona-Regelungen häufig zwischen den Bundesländern beklagt wird. „Das versteht keiner“, kritisiert Lied.

Diese Sorgen und Bedenken sowie noch viele weitere Fragen konnten die Landjugendvertreter in Mainz übermitteln – nun hoffen sie auf ein offenes Ohr und einen entsprechenden Einsatz „ihres“ Ministers bei den zukünftigen Verhandlungen in Berlin und Brüssel.