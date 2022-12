Der Ausbau von Wirtschaftswegen ist Dauerthema im Sippersfelder Gemeinderat. Nachdem man sich in früheren Sitzungen nicht einigen konnte, hat die Wählergemeinschaft „Wir machen gemeinsam“ (WMG) jetzt einen Beschluss durchgesetzt.

Vorausgegangen waren intensive Diskussionen. So hatte Sascha Schäfer (WMG) in einer früheren Sitzung mit Fotos den teils maroden Zustand von vier Wirtschaftswegen aufgezeigt und erklärt, dass die Herstellung dieser Wege laut einer Berechnung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) insgesamt rund 250.000 Euro kosten würde. Bei einer 90-prozentigen Förderung müsse die Ortsgemeinde einen Eigenanteil von 25.000 Euro erbringen, was leicht möglich sei, da die Rücklage sich auf 142.300 Euro belaufe.

Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle (FWG) wies allerdings darauf hin, dass in dieser Berechnung der Grunderwerb sowie Vermessungs- und Notariatskosten nicht enthalten seien. Zudem sei dies nicht förderungsfähig und müsse komplett von der Ortsgemeinde getragen werden. Da man für die Sanierung ohnehin derzeit nur von einem Fördersatz von 65 Prozent ausgehen könne, liege der Gemeindeanteil letztlich bei rund 316.000 Euro. Damit seien die Rücklagen aufgebraucht – und für den eigentlichen Ausbau fehle dann das Geld.

Schrittweise Ausbesserung bis 2030

Patrick Deutschle (FWG) schlug stattdessen punktuelle Sanierungen vor. Dafür seien die Wege zu marode, entgegnete Schläfer. Eine Sanierung sei nicht sinnvoll. Das brachte ihm wiederum Widerspruch von Ralf Theobald (FWG) ein, der befand, dass eine professionelle Sanierung ausreichend sei. Lummel-Deutschle schlug daraufhin vor, zunächst nur einen Weg sanieren zu lassen.

Von der FWG kam Zustimmung, die Fraktion machte aber zur Bedingung, dass nicht lediglich Löcher geflickt werden dürften. Auf Vorschlag der Gruppe WMG befasste sich schließlich der Ausschuss für Wald, Natur und Umwelt mit der Sache, kam aber zu keinem Ergebnis. Daraufhin empfahl Jürgen Heiler (WMG) eine schrittweise Ausbesserung der vier Wege Am Düngersmorgen/Börrstadter Weg, Westerberg/Dammberg, Letzhalde in Richtung Auerhahn und Heidenfleck bis 2030.

Mit den neun WMG-Stimmen nahm der Rat – bei fünf Enthaltungen der FWG – diesen Vorschlag an. Lummel-Deutschle soll nun die nächsten Schritte einleiten und dem Gemeinderat bis spätestens 30. März 2023 Bericht erstatten.