Die Zukunftsregion Westpfalz lädt für Mittwoch, 30. März, zur aktuellen Ausgabe seiner Reihe „Wirtschaftsge(h)spräche“ nach Rockenhausen ein. Im Mittelpunkt des Treffens mit Wanderung steht die Frage: Wie werde ich auch als kleiner Betrieb zum Fachkräftegewinner? Zwei der Teilnehmer aus mittelständischen Betrieben haben vorab im Gespräch mit der RHEINPFALZ begründet, warum sie an diesem Meinungsaustausch teilnehmen.

Marcel Mohr, Inhaber von Kaiser Holzbau in Ramsen, ist überzeugt, dass der Austausch mit anderen Unternehmern wichtig ist, um den eigenen Horizont zu erweitern. Derzeit beschäftigt der Betrieb, der sich auf die Fahnen schreibt, für die Kunden möglichst sauber auf den Baustellen zu arbeiten, drei Auszubildende im Zimmererhandwerk. „Im Sommer wird eine Auszubildende den Schritt zur Gesellin machen und weiter bei uns beschäftigt sein“, berichtet Mohr, der schon weiß, dass dann ein neuer Azubi das Unternehmen verstärkt.

Mohr hat nach eigener Aussage aktuell kein Problem bei der Gewinnung von Azubis. „Wir haben den schönen Zustand, dass sich regelmäßig junge Menschen bei uns bewerben“, so der Firmenchef, der viel Zeit und Energie in die Ausbildung seiner Nachwuchshandwerker investiert. „Ein erfahrener Geselle wurde für die Ausbildung verantwortlich gemacht, er führt regelmäßig Projekte mit den Auszubildenden durch. Auf diese Weise werden großartige Ergebnisse produziert“, sagt der Ramser Unternehmer. Er hofft, dass beim heutigen Termin Prozesse und Herangehensweisen anderer Teilnehmer an verschiedene unternehmerische Herausforderungen kennenzulernen und so neue Impulse und Ideen zu bekommen, die im eigenen Betrieb umgesetzt werden können.

Firma Rema: Drei Projekte zur Motivation von Azubis

Reiner Rudolphi, Gründer der Firma Rema Fertigungstechnik mit Standorten in Rockenhausen (Verwaltung) und Sembach (Produktion) hat schon vor acht Jahren Ausbildung zu einem seiner Top-Themen gemacht. Dass viele Lehrstellen im Handwerk und der Industrie unbesetzt bleiben, hat seiner Ansicht nach mehrere Gründe. Zum einen gebe es weniger Bewerber, zum anderen fehle diesen oft die Qualifikation und auch die nötige Motivation für eine erfolgreiche Ausbildung. „Was früher von Eltern und Lehrern noch den Jugendlichen als Grundlage für ihren späteren Weg mitgegeben wurde, ist heute kaum noch zu erkennen, im Gegenteil – Jugendlichen wird zum Studium geraten.“

Rudolphi steuert gegen und hat gleich drei Projekte initiiert, um Auszubildende zu motivieren, wie er berichtet. Rema beschäftigt derzeit 15 Auszubildende, man habe keine Probleme, Azubis zu finden. Im Januar konnten fünf Zerspanungsmechaniker nach ihrer Ausbildung übernommen werden. „Bei solchen Netzwerktreffen möchte ich Mitmacher, Nachahmer und die Politik für das Thema gewinnen“, sagt Rudolphi, der zum Thema Ausbildung ein Buch mit dem Titel „Azubis beißen nicht“ geschrieben hat.