Seit Dienstag verwandelt sich der große Sitzungssaal der Kreisverwaltung in ein Fernsehstudio. Kameras, Scheinwerfer, Mischpulte, Mikrofone und Kabelstränge umlagern eine Tischreihe, an der eine altbekannte Veranstaltung des Donnersberger Terminkalenders in eine neue Form gegossen wird: die jährliche Hauptveranstaltung des Wirtschaftsforums Donnersberger Land.

Fabian Kelly von Kelly Entertainment und Joachim Didier von Kibo Media sind vor Ort an der Arbeit, um alles für den Livemitschnitt einer Talk-Veranstaltung vorzubereiten. Kelly sorgt für Licht und Ton, Kibo Media stellt die Kameratechnik. Die Corona-Krise war Anlass zu fragen, „wie man das jetzt anders machen kann“, sagt Fabian Kelly, damit sei man an ihn und Didier herangetreten. Das neue Konzept der beiden Medienspezialisten verlegt das Geschehen konsequent ins Internet und geht von der stationären Veranstaltung mit geladenen Gästen, einem prominenten Impulsreferat und der üblichen Gastlichkeit über zum einem Talk, der von jedermann via Internet verfolgt werden kann.

Pandemie gibt Thema vor

Die Pandemie gibt auch das Thema vor: „Jetzt die Weichen für die Zukunft stellen.“ Es gehe unter dieser Überschrift um die Frage, wie man die Krise auch nutzen kann, sich neuen Techniken und Kommunikationsformen zuzuwenden, neue Möglichkeiten für sich zu entdecken. Das Ganze soll dabei sehr praxisnah sein, damit jeder für sich etwas herausziehen könne, so Kelly.

Mitwirken werden an dieser Gesprächsrunde Landrat Rainer Guth und Wirtschaftsförderer Reiner Bauer als Vertreter der Kreisverwaltung, Günther Bolinius, der Vorstandschef der Sparkasse Donnersberg, Alexander Kostal von der Volksbank Kaiserslautern, sein Kollege Thomas Unger von der Volksbank Alzey-Worms, Business-Coach Traudel Orth von der in Lautersheim ansässigen Firma Orth Consulting sowie Gregor Weber aus Breunigweiler von „Senat der Wirtschaft“ und Ecoistics-Institute. Fabian Kelly geht davon aus, dass das Format beibehalten werden kann, und rechnet schon für September mit einer Neuauflage. In Nach-Coronazeiten könne das auch mit Publikum laufen.

Am Donnerstag auf Facebook

Zu sehen ist der Livemitschnitt am Donnerstag, 4. Juni, ab 19 Uhr auf der Homepage und der Facebook-Seite der Kreisverwaltung. Ein eigenes Facebookkonto sei dafür nicht erforderlich. Die Datei kann auch zu einem späteren Termin abgerufen werden.