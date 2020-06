Wie macht man aus der Corona-Not eine Tugend? Das Wirtschaftsforum Donnersberger Land hat darauf für sich selbst eine Antwort gefunden und sich in ein neues Online-Format gekleidet, das die Veranstaltung neu definiert. Auch inhaltlich ging es darum, wie Betriebe sich gerade in der Corona-Zeit fit machen sollten für die Zukunft.

„Jetzt die Weichen stellen für die Zukunft“ war die Gesprächsrunde überschrieben, deren Aufzeichnung am Donnerstagabend auf Facebook online ging. Moderator Fabian Kelly, der das Format gemeinsam mit Joachim Didier von Kibo Media erarbeitet und realisiert hat, sprach zu diesem Thema mit Landrat Rainer Guth, Wirtschaftsförderer Reiner Bauer, der Unternehmensberaterin Traudel Orth von der Lautersheimer Firma Orth Consult und Gregor Weber vom Senat der Wirtschaft und dem Breunigweilerer Ecoistics Institute. In Einspielern kamen auch Vertreter der Sparkasse und der Volksbanken und Hoteliers aus dem Landkreis zu Wort. Ort des Geschehens: der zum Fernsehstudio umfunktionierte große Sitzungssaal der Kreisverwaltung.

Hotelier Martin Braun machte in einem solchen Einspieler klar, worum es geht. Nach dem Wegfall aller Buchungen sei er zu dem Schluss gekommen: „Die größte Chance, die wir jetzt haben, ist die niedrige Belegung.“ Klingt paradox. Doch den erzwungenen Leerstand in seinem Kirchheimbolander Hotel zu nutzen, um die Zimmer zu klimatisieren und zu renovieren, ist, wenn es wirtschaftlich darstellbar ist, genau das: die Not zur Tugend machen und sich für die Zukunft zu stärken. Dabei setzt Braun für die kommende Zeit darauf, von steigender Inlandsnachfrage profitieren zu können.

Die Dinge steuern, nicht sie geschehen lassen

Das entspricht dem, was in der Gesprächsrunde Traudel Orth als Gebot wirtschaftlichen Handelns in die Runde einbrachte: Die Dinge steuern, nicht geschehen lassen, mit möglichst wenig Kennzahlen die Übersicht wahren, hinschauen, welche Aspekte an Produktionsprozessen der Wertschöpfung abträglich sind, Routine hinterfragen. Sie zeigte Wege auf, Ideen zu generieren – in ihren Kursen kämen da auch Lego, Knete und Playmobil zum Einsatz – und dabei das Potenzial der eigenen Mitarbeiter zu nutzen. „Wenn die Leute selbst dahinterkommen, sind sie eher motiviert, das auch umzusetzen“, so die Lautersheimerin, die laut Kellys Anmoderation 23 Jahre lang im Management von Daimler Trucks gearbeitet hat und heute als Wirtschaftsberaterin, Management-Coach und Dozentin tätig ist.

Eigene Robustheit für die Zukunft stärken

Gregor Weber vom Senat der Wirtschaft und dem Breunigweilerer „Ecoistics-Institute“, der vor allem den Raubbau an natürlichen Ressourcen kritisierte, empfahl Firmen, die jetzigen Leerläufe und Spielräume dafür zu nutzen, über innovative Techniken und Energiesparpotenziale nachzudenken und entsprechend zu investieren, um so gerade jetzt die eigene Robustheit für die Zukunft zu stärken. In einem Projekt mit 200 Autohäusern arbeite er gerade am Thema Energiesparen, dabei seien Potenziale von mehr als 50 Prozent ermittelt worden. Da anzusetzen, schaffe an anderer Stelle wirtschaftliche Spielräume.

„Da bin ich guten Mutes, das läuft“

Wie der Landkreis die Weichen stellt in Richtung Zukunft, darüber gaben Landrat Guth und Reiner Bauer, der Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, Auskunft. Guth führt zunächst den laufenden, vor allem von Bund und Land getragenen Breitband-Ausbau an, den er als „Triple-A-Projekt“ bezeichnet. Nach dem Start in Unkenbach sei der Kabelpflug inzwischen im Raum Mörsfeld und Kriegsfeld angelangt. In der aktualisierten Auslegung komme die Glasfaser an oder in jedes Haus, das im Programm drin ist, mit der technisch maximal möglichen Bandbreite. „Da bin ich guten Mutes, das läuft.“

Bauer berichtete von der bereits angestoßenen Gewerbeflächen-Potenzialanalyse, die helfen soll, Gewerbeansiedlungen schneller ermöglichen zu können. Dabei richte sich das Augenmerk auf die Ansiedlung von Zukunftstechnologien, auf die Beschleunigung von Verfahren.

In Arbeit sei zudem ein neues touristisches Gesamtkonzept, die Notwendigkeit hatte Martin Braun angesprochen. Als Pfunde, mit denen der Kreis wuchern könne, wurden auch die Natur, die landschaftlichen Qualitäten wie auch die gleichwohl gute Verkehrsanbindung in die angrenzenden Ballungsgebiete genannt. Das Land sei für viele Menschen aus der Stadt wieder interessant geworden, es habe auch in der Corona-Krise seine Vorteile ausgespielt. Von vielen habe er gehört, „hier merkt man gar nichts von Corona“.

