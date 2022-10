Das Wirtschaftsforum Donnersberger Land lädt für Mittwoch, 30. November, ab 15 Uhr zu einem „Donnersberger Beschäftigungsgipfel“ in die Donnersberghalle nach Rockenhausen ein.

„Die Gewinnung geeigneter Arbeitskräfte entwickelt sich zunehmend zum herausfordernden Faktor für die Zukunfts- und Funktionsfähigkeit unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Beim Donnersberger Beschäftigungsgipfel wollen wir dieses Thema mit zwei Lösungsschwerpunkten aufgreifen“, kündigt Reiner Bauer, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Klimaschutz der Kreisverwaltung, an. Los geht es laut Bauer an diesem Tag mit einem „Chancentreff“, einem Austausch für Ein- und Umsteiger und für Akteure, die derzeit Arbeitskräfte suchen. Auch Bildungs- und Qualifizierungsträger sind eingeladen, sich zu präsentieren. Ab 18 Uhr steht das Thema „Internationale Fachkräftegewinnung“ auf dem Programm. Eine Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@donnersberg.de ist erforderlich.