Mit der Malaktion „Kibo ist bunt“ laden die Initiatorinnen von Kirchheimbolanden #wirsindmehr zu einem besonderen Bürgertreffen ein. Es soll ein Zeichen für friedliches und offenes Miteinander in der Kreisstadt sein. Geplant ist, sich zu zeigen und gegen Rassismus und Radikalismus zu vereinen.

„Wir werden oft gefragt, wann macht ihr mal wieder was?“, sagt Annissa Kahla. „Seit wir 2018 das Bündnis Kirchheimbolanden #wirsindmehr ins Leben gerufen haben, sind wir schließlich immer weiter aktiv.“ Und nach einer Pause gibt es jetzt wieder eine öffentliche Aktion: Groß und Klein sind am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 12 Uhr, auf den Römerplatz in Kirchheimbolanden eingeladen. Mit Straßenkreide könne jeder mit Bildern und Sprüchen in friedliebender Absicht bekunden: „Wir sind mehr“. Mitinitiatorin Lea Weber: „Wir haben den Traum, dass es so viele Bilder werden, dass wir in die Fußgängerzone hinein malen können“.

Gemeinsam für Frieden und Toleranz

Das Besondere an der geplanten Aktion: Es werde nichts „Besonderes“ geben. Die Initiatorinnen wollen präsent und ansprechbar sein, aber keine Reden halten oder Plakate präsentieren. „Die Bürger selbst können so Farbe bekennen und sich mit ihren Bildern und Sprüchen in der Öffentlichkeit zeigen. Die Aktion wird leise und gleichzeitig selbsterklärend sein“, sagt Annissa Kahla.

Warum die Initiatorinnen gerade auf diese Weise zeigen wollen, wie bunt und vielfältig die Region ist, dass die Teilnehmer Gewalt ablehnen und überwinden wollen, erklärt Silvia König: „Am gleichen Tag sind Versammlungen rechter Gruppierungen angekündigt. Deshalb sind wir bewusst auf den Morgen ausgewichen. Wir wollen keine lauten Parolen und Fahnen schwingen, wie sie es tun. Konfrontation soll vermieden werden. Wir wollen jedem Teilnehmer ermöglichen, seine Meinung für Frieden und Toleranz im öffentlichen Raum kundzutun.“ Wer zu dieser freien Zusammenkunft kommen möchte, soll allerdings ein paar Regeln beachten: Aus hygienischen Gründen möge jeder seine eigene Malkreide mitbringen und auch einen Mund-und Nasenschutz tragen.

Generationen und Talent vereint

Wie die drei Gründerinnen von Kirchheimbolanden #wirsindmehr ganz allgemein agieren, erklärt Lea Weber: „Wir sind ein Social-Media-Bündnis und haben 441 registrierte Mitglieder. Darunter gibt viele stille Leser, aber natürlich auch zahlreiche aktive Schreiber. Wir drei lesen alles und schalten dann die Beiträge frei, wenn sie zu unseren Zielen passen.“

Im Netzwerk seien drei Generationen und auch viele Talente vereint, sagt Silvia König. Genauso übrigens, wie im Trio der Initiatorinnen: „Wir haben zwei temperamentvolle Pferde und eine, die die Bedächtigkeit einbringt.“