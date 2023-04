Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Konfirmation steht bei Jugendlichen und Eltern hoch im Kurs. Viele Evangelische feiern in diesen Wochen das Fest, bei denen sie ihren Glauben bestärken. Einen Rückgang beobachten Pfarrer aus der Region nicht – obwohl die Austrittszahlen der Kirche eine andere Sprache sprechen.

Klassisch wird die Konfirmation am Sonntag vor Ostern gefeiert, dem Palmsonntag. Doch in vielen Gemeinden sind auch spätere Termine möglich. So etwa in Dörrmoschel und Bisterschied im