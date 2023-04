Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu den stillen Corona-Helden gehören vor allem Krankenschwestern. Sie sind an vorderster Front, ganz nah am Patienten. Aber auch Mütter zählen zu den Helden, sie mussten die Kinder managen, während die Schulen geschlossen waren. Jessica Kolb vereint beide Rollen in sich. Bei ihr hat das Schicksal allerdings nochmal einen draufgesetzt.

Schon als Kind hat Jessica Kolb einen Traumberuf gehabt: Krankenschwester. Ein Wunsch, der sich erfüllt hat. „Ich habe ein Helfersyndrom“, beschreibt Kolb sich selbst. Der Oma im