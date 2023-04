Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Hamsterkäufen und teilweise dramatischen Szenen in Supermärkten wurde gerade am Anfang der Corona-Pandemie viel berichtet. Verkäufer und Kassiererinnen standen an vorderster Front oft uneinsichtigen Kunden gegenüber. Daniel Ochmann, Filialleiter von Aldi Süd in Eisenberg, über eine Zeit.

Ohne sie ging gar nichts: die Mitarbeiter in den Supermärkten. Sie haben dafür gesorgt, dass inmitten der Corona-Pandemie die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleistet blieb