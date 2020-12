Weihnachten ohne Gottesdienst, das klingt für viele Menschen unvorstellbar. Ganz darauf verzichten müssen sie aber auch nicht unbedingt, wenn es auch nicht der klassische Kirchengang wird. Von Platzreservierung für die Kirche bis hin zum Livestream vom Altar: Diese Angebote gibt es in den Gemeinden.

Finden überhaupt Gottesdienste statt?

„Durch das hohe Infektionsgeschehen haben viele Pfarreien ihre geplanten Gottesdienste kurzfristig ersatzlos abgesagt“, weiß Dekan Matthias Schwarz vom Dekanat an Alsenz und Lauter. Den Kirchen geht es nicht anders wie uns Privatpersonen auch: Ständig kommen neue Auflagen, ständig müssen die Pläne über den Haufen geworfen werden. Doch der katholische Dekan Markus Horbach betont: „Wir müssen nicht Weihnachten retten, sondern Weihnachten rettet uns.“ Deshalb haben die katholischen und protestantischen Gemeinden sich nicht von der Pandemie einschüchtern lassen und ein alternatives, coronakonformes Programm aufgestellt.

Welche Angebote gibt es?

Über die Kirchengemeinden im Kreis verteilt gibt es verschiedenste Ideen, wie Weihnachtsgottesdienste stattfinden können, wenn auch nicht im klassischen Sinne: Von aufgezeichneten Andachten und Krippenspielen über Live-Stream aus der Kirche bis hin zu Telefonandachten, fahrbaren Weihnachtsgrüßen auf Traktoren und klassischen Gottesdiensten unter Hygieneauflagen sind über die Kirchen des Kreises hinweg alle möglichen Formate geplant. „Die Menschen haben verschiedene Bedürfnisse, gerade zu Weihnachten, und die Kirchengemeinden versuchen dementsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten Angebote zu schaffen“, so der Donnersberger Dekan Stefan Dominke. Im Dekanat Donnersberg gibt es zum Beispiel drei protestantische Gottesdienste mit Voranmeldung, von denen einer auch via YouTube bequem von der Couch aus verfolgt werden kann. Für die protestantischen Pfarrgemeinden im Dekanat Alsenz-Lauter wurde ein Gottesdienst aufgezeichnet, den es an Heiligabend auf der Webseite www.dekanat-alsenzundlauter.de zu sehen gibt. Dazu gibt es einzelne Aktionen in verschiedenen Dörfern, die sich vor allem an Familien richten. Die katholische Pfarrei hat ihr Angebot an Gottesdiensten im Kreis ausgeweitet und setzt damit bewusst auf viele kleine Angebote vor Ort statt Online-Gottesdiensten, so Dekan Horbach. Zwischen 27. Dezember und 10. Januar finden in der katholischen Kirche keine Gottesdienste mehr statt.

Und was findet genau in meiner Gemeinde statt?

Ob und in welcher Form ein Gottesdienst gefeiert wird, das konnte jede Kirchengemeinde individuell entscheiden. Wichtig: Die Gemeindeblätter hatten größtenteils vor den neuen Maßnahmen Redaktionsschluss – also nicht auf die Angaben darin verlassen! Wer sich über Termine und die Voranmeldungen für Gottesdienste informieren möchte, wendet sich am besten an den Pfarrer oder das Presbyterium der eigenen Pfarrgemeinde. Auch auf den Webseiten der Dekanate sind Informationen zu finden, allerdings nicht immer spezifisch für jede Gemeinde. Dafür lohnt es sich einen Blick auf die Aushänge an den Gemeindehäusern und Kirchen zu werfen

Was muss ich beachten, wenn ich an einem Gottesdienst teilnehmen möchte?

„Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe – und deshalb sollten wir aufeinander acht geben“, betont Dekan Horbach: „Wir tragen Verantwortung füreinander.“ Die Kirchen und Kirchengänger müssen sich an die strikten Hygienemaßnahmen halten. Wo klassischer Gottesdienst stattfindet, sind deshalb zwingend Voranmeldungen notwendig. Gesang ist verboten. Stattdessen gilt: Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen, Hände desinfizieren und an einen Schal denken – denn die Kirchen müssen gut durchlüftet sein.