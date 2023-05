Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie kamen am 21. August 2014 in Deutschland an: ein Vater, eine Mutter und vier Kinder. Ein weiter und gefährlicher Weg lag hinter ihnen und sie waren froh, endlich angekommen zu sein. Eine der ersten Flüchtlingsfamilien aus Syrien in Eisenberg. Wie ist es ihnen ergangen in den vergangenen fünf Jahren? Die RHEINPFALZ hat sie getroffen.

Bis vor Kurzem arbeitete Mohammad Al sholi als LKW-Fahrer in einem großen Obsthof – fast wie früher in Syrien. „Dort war ich Landwirt und habe Obst und Gemüse nach Damaskus