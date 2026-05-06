Das Grundgesetz ist die Basis für unser gesellschaftliches Zusammenleben: Am Freitag, 22. Mai, bekommt die Verfassung ab 19 Uhr im Ratssaal der Verbandsgemeinde Göllheim eine Stimme. Gezeigt wird das Ein-Personen-Theaterstück „Wir – das Grundgesetz“ mit Katja Straub.

Laut Veranstalter wird auf unterhaltsame und humorvolle Weise – unter anderem mit „Mutter Weimar“ und „Großmutter Paulskirche“ – ein Blick auf die Grundlagen unserer Demokratie geworfen und deren Relevanz für unser tägliches Leben aufgezeigt. Die Aufführung sei „ein Plädoyer für Freiheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Das Publikum sei dazu eingeladen, sich mit den Grundwerten des Zusammenlebens auseinanderzusetzen und deren Aktualität zu reflektieren.

Veranstalter ist die Gemeindebücherei Göllheim in Kooperation mit der Stiftung „Orte der Deutschen Demokratiegeschichte“. Gefördert wird die Veranstaltung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der Eintritt ist frei.