Es wird zwar nicht das Winzerfest, wie die Alzeyer und ihre Gäste es von den Jahren vor Corona kannten, eine kleinere Ausgabe davon will die Stadt aber in diesem Jahr trotz weiterhin geltender Corona-Einschränkungen auf die Beine stellen.

Es soll einen Wein- und Freizeitpark und eine repräsentative Weinprobe mit Krönung der Alzeyer Weinkönigin geben, so eine Pressemitteilung der Stadt Alzey. Als Veranstaltungsflächen sind in der Zeit vom 17. bis zum 21. September das Festgelände Sickingerstraße und der Parkplatz Ostdeutsche Straße ausgewählt worden.

„Bei ausgewählten Weinen der Region, kulinarischen Köstlichkeiten und Live Musik darf im Weindorf endlich wieder ausgelassen gefeiert werden“, so die Pressemitteilung der Stadt. Der Freizeitpark biete zahlreiche Fahrgeschäfte, Essensstände und ein buntes Programm für die ganze Familie. Neben der Verleihung des Weinkulturpreises an ZDF-Moderatorin Gundula Gause soll auch die bekannte Weinprobe der IG Wein- und Sektterrasse stattfinden. In diesem Jahr werden zudem Weine weiterer Alzeyer Winzer angeboten und verköstigt. Tickets für die Weinprobe gibt es ab Freitag, 3. September an allen bekannten Reservix-VVK-Stellen oder im Reservix-Onlineshop. Vorverkaufsstellen in Alzey sind die Buchhandlung Machwirth und Lotto-Tickets-ER im Rheinhessen-Center.

Beim Winzerfest soll die Einhaltung der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Schutz aller Gäste und Mitarbeitenden eine zentrale Rolle spielen. Auf beiden Veranstaltungsflächen bleibt die Besucherzahl jeweils unter 500 Personen. Das komplette Programm sowie die Hygienemaßnahmen werden Anfang September veröffentlicht.