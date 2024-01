Reges Treiben herrschte gestern auf dem Donnersberg, wo vor allem Familien mit Kindern das Winterwetter genossen und mit ihren Schlitten größere und kleinere Abfahrten nahmen – nicht selten begleitet von lauten Juhu-Rufen. Obwohl es nicht leicht war, auf dem Parkplatz und den angrenzenden Straßenabschnitten einen Stellplatz zu ergattern, konnte von Chaos wie er in Corona-Zeiten bisweilen geherrscht hatte, an diesem Wochenende keine Rede sein.

Das passte zur allgemeinen Lage im Donnersbergkreis: „Es ist ruhig, keine besonderen Vorkommnisse“, hieß es von Seiten der Polizei. Was dafür spricht, dass die Straßen weitgehend freigeräumt waren und sich die Autofahrer in allen anderen Bereichen den Verkehrsverhältnissen angepasst hatten. Am Montag muss ein weiteres Mal mit Rutschgefahr gerechnet werden, ab Dienstag werden ansteigende Temperaturen dafür sorgen, dass die weiße Winterpracht wieder verschwinden.