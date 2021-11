Thomas Mettel, seit 2011 Ortsbürgermeister in Winterborn und nach der Kommunalwahl 2019 vom Gemeinderat einstimmig wiedergewählt, tritt aus gesundheitlichen Gründen zum 31. Dezember dieses Jahres von seinem Ehrenamt zurück. Dies gab der erste Beigeordnete Gerhard Scheid, der die jüngste Gemeinderatssitzung leitete, bekannt. Der Gemeinderat bedauerte das Ausscheiden und wünschte baldige Genesung. Eine offizielle Verabschiedung erfolgt in der nächsten Gemeinderatsitzung im Dezember, so Beigeordneter Scheid. Als Wahltermin für die gesetzlich zunächst vorgesehene Urwahl eines neuen Ortsbürgermeisters legte der Gemeinderat den Sonntag, 6. März 2022, fest. Eine eventuell notwendige Stichwahl wäre 14 Tage später. Sollte sich kein Kandidat der Urwahl stellen, wird der Ortsbürgermeister vom Gemeinderat gewählt.