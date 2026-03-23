Beim Pfalzpokal der Pfalzligen in Albersweiler ist der TTC Winnweiler im Halbfinale ausgeschieden. Dafür sprang die zweite Mannschaft des TTC in die Bresche.

Der TTC Winnweiler spielte angeführt von Top-Spieler Ilja Kratschmer im Halbfinale der Pfalzligen gegen den TTV Neustadt. „Die Neustädter sind einfach ein bisschen besser reingekommen als wir. Sie haben schön und sicher gespielt, haben uns die Fehler machen lassen. Wir sind nicht so gut in unser Spiel reingekommen“, meinte Mannschaftsführer Kratschmer zur 2:4-Niederlage gegen das Team von der Weinstraße.

Kratschmer, der mit seinem Team in der 2. Pfalzliga West nach einem starken Saisonendspurt die Klasse hielt, gewann seinerseits zum Auftakt gegen Neustadts Andreas Pichler in drei Sätzen. Paloma Beutler und Lars Haag mussten danach ihre Spiele jeweils knapp abgeben. „Es war in allen Spielen die wir verloren haben mehr drin. Da waren in allen Spielen ein paar Bälle drin, bei denen wir leichte Fehler gemacht haben, wo sie uns gut angespielt haben und wir uns nicht optimal bewegt haben“, sagte Angriffsspieler Kratschmer. Der Knackpunkt war dann das Doppel, das Lars Haag an der Seite von Kratschmer gegen Neustadts Duo Andreas Pichler/Christian Knopf in vier Durchgängen verlor.

Zweite des TTC Winnweiler trumpft auf

Kratschmer verkürzte dann durch einen Sieg gegen Sebastian Rapp noch mal auf 2:3. Weil aber Lars Haag im Anschluss nach engen vier Sätzen das Nachsehen gegen Neustadts Pichler hatte, war das Halbfinal-Aus für den TTC Winnweiler besiegelt. Im Endspiel unterlag der TTV Neustadt dann aber deutlich mit 0:4 gegen den TV Colgenstein-Heidesheim, der zuvor den Top-Favoriten, den Verbandsoberligisten TTC Dahn, im Halbfinale mit 4:3 besiegt hatte.

Anders lief es für die Zweite des TTC Winnweiler im Pfalzpokal der Kreisklassen. „Die Zweite hat das souverän durchgespielt“, freute sich Kratschmer für seine Vereinskameraden. Die hatten sich durch ein 4:0 im Halbfinale gegen den TTV Hornbach durchgesetzt. Nur im Doppel hatte die Mannschaft von Top-Spieler Carsten Wiegand ihre Probleme. Christof Brunn/Jochen Hemmer setzten sich in engen fünf Sätzen gegen die Hornbacher Gerhard Wild/Thomas Fuhrmann durch.

Rainer Abt macht Erfolg perfekt

Im Endspiel wartete dann der TV Edigheim auf die Zweite des TTC Winnweiler, der seinerseits den TTV Albersweiler IV mit einem 4:2 im Halbfinale besiegt hatte. Gegen Edigheim gewann Rainer Abt in der ersten Partie mit 3:0 gegen TVE-Akteur Dirk Steger und brachte Winnweiler in Führung. Weil Wiegand im Anschluss unterlag und Winnweiler durch Jochen Hemmer wieder vorlegte, war klar, dass dem Doppel eine ganz wichtige Rolle für den weiteren Spielverlauf zukam. „Das Doppel war natürlich sehr knapp. Aber sie spielen schon so lange zusammen“, berichtete Ilja Kratschmer von einem ganz engen Sieg von Hemmer/Brunn gegen Edigheims Werner Bradel/Dirk Steger.

Rainer Abt machte im Anschluss mit einem Viersatzerfolg gegen Werner Bradel den Pfalzpokalsieg perfekt. Damit hat sich der TTC Winnweiler II für die deutschen Pokalmeisterschaften qualifiziert. Bei dem Turnier, dass zumeist im Mai oder Juni stattfindet, trifft Winnweiler II nun auf die Kreispokalsieger der übrigen deutschen Verbände. Das Turnier war in den vergangenen Jahren in allen Spielklassen sehr stark besetzt.

Beim Pfalzpokal der Pfalzligen gewann bei den Damen der TTC Höhfröschen mit Ex-Nationalspielerin Tanja Krämer gegen den TTV Edenkoben II mit 4:1.