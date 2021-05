Winnweiler soll ein Ärztehaus bekommen, und zwar schon bis 2023. Jetzt wurde das Projekt im Gemeinde- und Verbandsgemeinderat vorgestellt und in beiden Gremien befürwortet.

Betreiben will das Ärztehaus, das mehrere Praxen, eine Apotheke und einen Gastrobereich umfassen soll, eine Gesellschaft, die aus zwei Ärzten aus Winnweiler und dem Geschäftsführer des Ärzteverbunds Media Südwest besteht.

Entstehen soll das neue Gebäude neben der VG-Verwaltung hinter dem ehemaligen Dekanat. Umfangreich wurden die Vorplanungen vorgestellt, wobei Bürgermeister Rudolf Jacob immer wieder Wert auf die Feststellung legte, dass die Detailentscheidungen im Rahmen des jetzt nach der Grundsatzentscheidung beginnenden Bebauungsplanverfahren vom Gemeinderat getroffen werden. Einige Ratsmitglieder hätten am liebsten direkt Einschränkungen vorgenommen und plädierten beispielsweise auf einen Verzicht des Gastrobetriebs im Erdgeschoss, da sie darin eine Konkurrenz für bestehende Winnweiler Betriebe sehen.

Grundstück ist ehemaliges Bolzplatz-Gelände

Dennoch wurde in beiden Gremien einstimmig die Zustimmung für das Projekt und die weiteren Planungen erteilt. Die Flächen für den Bau des Gebäudes, im Prinzip vorwiegend das Gelände des bisherigen Bolzplatzes, sollen über eine zinslose Erbpacht oder Schenkung übertragen werden. Die Bereiche, die für die Außenanlagen (Parkplätze, Verkehrswege usw.) gebraucht werden, sollen von der Verbandsgemeinde bereitgestellt werden.

Insgesamt ist die Fläche, auf der gebaut werden soll, rund 2300 Quadratmeter groß, mit Nachbarn, die in diesem Bereich noch Gartengrundstücke besitzen, wurden Überfahrtsrechte bereits ausgehandelt. Die Zufahrt soll über die Einfahrt am Verwaltungsgebäude der VG erfolgen, dafür werde diese noch verbreitert kündigte Jacob an.

Einigkeit über bestehenden Bedarf

Darüber, dass der Bedarf für das Ärztehaus besteht, herrschte Einigkeit. In der Vorstellung durch den Architekt und die späteren Betreiber wurde ausgeführt, dass vier bis fünf Hausärzte gemeinsam im Verbund im neuen Gebäude tätig werden sollen, dazu sollen mindestens zwei Fachärzte dort einziehen. Neben der allgemeinen Medizin wird ein Schwerpunkt auf der Geriatrie und Neurologie liegen, da einer der Ärzte aus dem Kreis der Investoren in diesem Bereich bislang in Rockenhausen in der Klinik tätig war.

Das Gebäude wird so konzipiert, dass im Innenbereich möglichst flexibel reagiert werden kann, sofern sich der Bedarf der Mieter ändert. Geplant ist zudem, dass auch eine Apotheke mit einzieht, hierfür gebe es bereits Gespräche mit den Betreibern örtlicher Apotheken, hieß es seitens der Investoren.

VG investiert halbe Million in die Infrastruktur

Was die Kosten angeht, wurde seitens der Verbandsgemeinde bereits ein Betrag genannt, mit dem das Projekt unterstützt werden soll. Es geht um rund 500.000 Euro, die seitens der VG vor allem in die Infrastruktur für das Gebäude investiert werden muss. Die Bauzeit für das dreistöckige Ärztehaus, das auch über eine Aufzug für den Liegend-Transport von Patienten verfügen soll, wird mit zwölf bis 14 Monaten kalkuliert. Mit den vorbereitenden Arbeiten und dem eigentlich Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Jacob kündigte an, dass der Gemeinderat demnächst weitere Details beraten wird.