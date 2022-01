Bevor im Februar alle Museen der Stadt Bad Kreuznach traditionell geschlossen sind, bietet das Museum für PuppentheaterKultur zwei abschließende Höhepunkte. Am Freitag, 28. Januar, 19 Uhr, zu erleben ist „Winnetou – Der Schatz im Silbersee“, gedacht für Erwachsene und Jugendliche. Das Stück beginnt laut den Veranstaltern „in einem deutschen Einbürgerungsbüro“: Dort will ein Türke (Schauspieler Rusen Kartologlu) einen deutschen Pass beantragen, lässt sich aber vom Karl-May-begeisterten Beamten Thomas Hänsel (Puppenspieler) dazu anstiften, den „Schatz im Silbersee“ als Schattenspiel nachzustellen. Angekündigt sind „tapfere Westmänner, unerschrockene Rothäute, Schießereien, Überfälle, Dampfschiffe, Marterpfähle“ und ein versenkter Schatz.

Am Sonntag, 30. Januar, lassen sich dann im Museum die Theaterfiguren Mama Muh, Krähe Krah und Pettersson und Findus „live“ erleben. Karten gibt es per E-Mail unter puk-kasse@museen-bad-kreuznach.de. Das Museum in der Hüffelsheimer Str. 5 in Bad Kreuznach ist diesen Monat noch wochentags von 10 bis 16 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Montag ist geschlossen.