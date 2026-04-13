Zum ersten Mal gab es in der Donnersberger Rundschau ein Rätsel zu Ostern – eigentlich sogar zwei. Was es zu ermitteln gab und wer die Gewinner sind.

Liebe RHEINPFALZ-Leser, offenbar haben wir mit unserer diesjährigen Oster-Mitmachaktion einen Nerv getroffen. Die Resonanz, die wir auf unsere beiden Rätsel bekommen haben, hat uns jedenfalls sehr gefreut! Als Redaktion, die mit der Zeit geht, haben wir uns zum ersten Mal einer Künstlichen Intelligenz (KI) bedient, sie mit Fakten zu Orten und Sehenswürdigkeiten im Donnersbergkreis gefüttert und ihr die Aufgabe gestellt, daraus ein Wimmelbild zu machen – und zusätzlich noch Ostereier zu verstecken.

Dass die KI beim Wimmelbild so viele Fehler gemacht hat, war auch für uns überraschend – wir fanden es aber auch sehr lustig: Das Pfrimmtalviadukt führt über die Alsenz? An der auch noch das von einer Stadtmauer komplett umgebene Kirchheimbolanden liegt, während am gegenüberliegenden Ufer die Burg Falkenstein über Zell thront?? Und dann führt auch noch eine Brücke direkt nach Kibo, auf dessen Marktplatz übrigens das Göllheimer Rathaus zu finden ist – und das Schneckentürmchen, das da natürlich überhaupt nichts zu suchen hat. Dass über das Pfrimmtalviadukt schon seit mehr als 80 Jahren kein Zug mehr fährt, ist der KI ebenfalls entgangen. Dafür hat sie die Moschellandsburg, die natürlich auch nicht zwischen Kibo, Bolanden, Imsbach und Winnweiler liegt, ganz intakt dargestellt, obwohl sie seit gut 450 Jahren eine Ruine ist.

Der Eiserne Mann ist keine Statue

Die Keltenmauer wiederum befindet sich nicht am Fuß des Donnersbergs, sondern führt um das Gipfelplateau herum – allerdings als Erdwall mit minimaler Mauer-Rekonstruktion. Der Eiserne Mann bei Imsbach ist keine riesige Statue wie Hermann der Cherusker (das wär mal was als Touristenattraktion!), sondern ein Aussichtsfelsen. Auf ihm thront seit 1930 zwar tatsächlich eine Männerfigur, ein Fanfarenspieler, die ist aber zweidimensional und wesentlich kleiner und daher auch von weitem nicht zu erkennen.

Ob aus einem Fenster der Burg Falkenstein ein Esel herausblicken könnte (eher nicht) und ein Mann auf einem Stück Hang davor Rasen mähen könnte (vielleicht doch), sei mal dahingestellt. Was sich aber ganz bestimmt nicht unterhalb der Burg befindet, ist das Zeller Ehrenmal – das außerdem auch noch völlig anders aussieht. Wie übrigens auch der imposante Adlerbogen, einer der beliebtesten Aussichtspunkte der gesamten Pfalz und ein bekanntes Selfie-Motiv, der natürlich kein Felsbogen ist, dafür ein Monument aus Gusseisen, errichtet zur Erinnerung an den Sieg des deutschen Kaiserreichs im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, das sich gut 30 Meter über felsigem Grund spannt – und in diesem Jahr übrigens das zehnte Jubiläum seiner Restaurierung feiert.

Trotz Fehler identifizierbar

Wir könnten noch jede Menge Fehler nennen – auf der Alsenz wurde bisher weder ein Piratenschiff noch ein U-Boot gesichtet, Paraglider und fliegende Luftballons gibt es am Donnersberg zwar, fliegende Drachen dagegen nicht – aber das würde hier glatt den Rahmen sprengen. Das Verrückte an der Sache ist jedoch, dass der Donnersbergkreis mit seinen Wahrzeichen trotz aller Fehler ganz klar identifizierbar bleibt. Wie die KI das gemacht hat? Das ist wohl ihr Geheimnis. Wir haben beim Zählen jedenfalls jenseits der 30 irgendwann aufgegeben, nachdem wir erkannt hatten: Man findet immer noch was.

Die meisten Fehler gefunden hat Familie Lebkücher aus Dreisen, bestehend aus Willi, Nadine und Lilly. Sie haben 19 Irrtümer der KI korrekt identifiziert – mehr als alle anderen Einsender. Was die Eier angeht, so mussten wir in der Redaktion mehrfach nachzählen, denn die KI hatte sich nicht an unsere Vorgaben gehalten. (Merke: Einer KI sollte man sein Leben besser nicht anvertrauen.) Wir sind uns jetzt aber sicher: Es sind 30 Eier. Da wir gleich mehrere richtige Einsendungen hatten, musste hier das Los entscheiden. Gewonnen hat Monika Rupp aus Rockenhausen.

Liste noch lange nicht fertig

Offenbar hatten aber auch die Leser, die sich nicht am Gewinnspiel beteiligt haben, Spaß an dem Wimmelbild: „Eine tolle Idee habt ihr hier gefunden. Schon lange treibt es mich um, warum der Donnersbergkreis so wenig im Tourismus präsent ist. Wir haben hier alles: Wald, Wiesen, Wasser, Kunst, Kultur, Wein aus drei Weingebieten und so vieles mehr“, schreibt zum Beispiel eine Leserin, die uns gleich noch Tipps gibt, womit wir die KI ebenfalls hätten füttern können: „Sippersfelder Weiher, die Börrstadter Gartenbahn, der Fernsehturm, die Kugelbahn, Rockenhausen mit vielen Museen... Ich glaube die Liste ist noch lange nicht fertig.“ Zu den Fehlern meint sie, platziert sei zwar vieles an falscher Stelle, doch es zeige sich hier „die Vielfalt unseres Donnergkreises, der ruhig etwas mehr zusammenwachsen könnte“ – und sich nicht weiter in ROK und KIB auseinanderdividieren sollte. Wir finden: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Mitmachen und Kommentieren!