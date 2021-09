Zwei beschädigte Kraftfahrzeuge und ein beschädigtes Werbeschild sind die Folge des Wechsels eines unbekannten Tieres über die Hauptstraße in Weitersweiler am Mittwochmorgen. Das hat die Polizei am Donnerstag gemeldet. Ein PKW-Fahrer, der mit seinem Fahrzeug dem Tier ausweichen wollte, kollidierte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, das durch den Aufprall auf ein Werbeschild geschleudert wurde. Es entstand Sachschaden. Das unbekannte Tier entfernte sich von der Unfallstelle