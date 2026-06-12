Neugierde herrschte am Donnerstagvormittag vor der Kindertagesstätte in Oberwiesen. Der Grund war ein Gast mit interessanten Themen im Gepäck.

Im Halbkreis sitzen die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehern auf kleinen Holzbänken und blicken neugierig auf die ausgestopften Tiere, die vor ihnen aufgebaut sind. Zwischen präparierten Greifvögeln, Rehen, Hasen, Füchsen, Wildschweinen und einem Hermelin steht Torsten Windecker. Der Kreisvorsitzende des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz ist mit seiner „Wild- und Waldschule“ zu Besuch. Zehn bis 15 solcher Einsätze absolviert Windecker jedes Jahr. Hinzu kommen weitere Termine an Grundschulen und sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen. Auch in den umliegenden Landkreisen ist er regelmäßig unterwegs. „Es ist schön, den Kindern die lokale Tierwelt näherbringen zu können“, sagt er vor der Veranstaltung.

Immer wieder zeigt sich Windecker überrascht darüber, wie viel Wissen die Kinder bereits mitbringen. Besonders in ländlichen Regionen seien die Kenntnisse über heimische Tiere oft erstaunlich groß. „In städtischen Kindergärten merkt man manchmal einen Unterschied, aber auch dort sind die Kinder sehr aufgeschlossen und wissbegierig“, sagt er. Der unterschiedliche Wissensstand spiele für ihn jedoch keine große Rolle: „Man holt die Kinder dort ab, wo sie stehen. Darum geht es am Ende.“

Heimische Tierwelt zum Anfassen

Ein Schmunzeln huscht über sein Gesicht, als eine Frage ertönt, die er nach eigener Aussage fast bei jedem Besuch hört: „Waren das echte Tiere?“, möchte ein Kind wissen. „Ja, die haben alle einmal gelebt“, antwortet Windecker. Er legt Wert darauf, das Thema altersgerecht zu erklären. Schließlich gehöre der Tod ebenso zur Natur wie das Leben. Tiere würden an Altersschwäche sterben, Fressfeinden zum Opfer fallen oder durch den Menschen erlegt werden. Die Kinder hören zu und stellen ihr Wissen unter Beweis. Windecker muss kaum Fragen stellen, ob man seine mitgebrachten Tiere kenne, da die Antworten bereits vorher aus den Reihen der Kinder kommen. Auch spezifische Begriffe wie „Kobel“ (Eichhörnchennest), „Bache“ (weibliches Wildschwein) oder „Frischling“ (junges Wildschwein) fallen ohne großes Nachhaken wie aus der Pistole geschossen. Dass das Reh nicht das Weibchen des Hirsches ist, muss er hier niemandem erklären.

Immer wieder reicht Windecker einige der Präparate durch die Reihen. Die Kinder dürfen die Felle vorsichtig streicheln und die Tiere aus nächster Nähe betrachten. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit für einen wichtigen Hinweis: In der freien Natur soll man Wildtiere nicht anfassen. Besonders bei Rehkitzen könne menschlicher Geruch dazu führen, dass die Ricke (Rehmutter) das Jungtier nicht mehr annehme. Deshalb gelte: beobachten ja, anfassen nein. Angeregt von dem, was sie sehen, berichten viele Kinder von eigenen Erlebnissen mit der heimischen Tierwelt, seien es Babyvögel vor der Haustür oder der Marder, der sich am elterlichen Auto zu schaffen macht. Staunend blicken die Kinder zu ihm auf, als Windecker vom Hermelin erzählt. Das kleine Raubtier trägt im Sommer ein braunes Fell. Im Winter jedoch wird es fast vollständig weiß und passt sich damit der winterlichen Umgebung an.

Der nächste Einsatz wartet schon

Nach gut einer Stunde endet die Vorstellung. Die Kinder verabschieden sich und kehren zurück in die Gruppenräume. Für Windecker beginnt nun das Zusammenpacken. Nach und nach verstaut er die Präparate wieder sorgfältig in seinem Anhänger. Für den passionierten Jäger ist der zusätzliche ehrenamtliche Aufwand jede Mühe wert. „Man bekommt viel zurück. Die Begeisterung der Kinder zu sehen, das gibt einem schon etwas“, sagt er. Dann macht er sich daran, rasch alles in seinen Anhänger zu verstauen. Denn der nächste Termin wartet schon. Eine Rehkitzrettung steht an. Dabei werden junge Rehe vor dem Tod durch Mähdrescher auf Wiesen bewahrt. „Natürlich mit Handschuhen“, merkt er an, damit die Rehmutter sie wieder finde.