Die Fastbreakers Rockenhausen beenden die Oberliga-Runde mit einem Auswärtssieg auf Platz acht. Ein Höhepunkt wartet noch: das Pokalfinale.

Am 22. und letzten Spieltag hat der BBC Fastbreakers Rockenhausen beim TuS Herrensohr einen überzeugenden Auftritt hingelegt und mit dem 101:79 (54:45)-Erfolg Selbstvertrauen für die am Wochenende beginnenden „Final-Fours“ des Rheinland-Pfalz-Pokals getankt. Wäre da nicht die weite Anreise, die der Mannschaft von Spielertrainer Key-Juan Hardin schwer zu schaffen macht.

Distanzwürfe geben den Ausschlag

Rund 60 Kilometer und „nur“ 45 Minuten Fahrzeit liegen zwischen dem Landkreis Kaiserslautern, dort wo die meisten BBC-Akteure wohnen oder arbeiten, und dem jüngsten Auswärtsgegner TuS Herrensohr, der seine Partien in Dudweiler austrägt. Entsprechend groß war der Kader, den Hardin im Saarland zur Verfügung hatte. Von den neun Akteuren trugen sich acht in die Korbschützenliste ein. Neben Center Zaiquan Robertson (25) trafen auch Adam Pollard (19), Rian Cripe (18) und Lennard Scott-Coles (16) zweistellig. Nachwuchsspieler Maikel Nieradzik markierte bei rund sechsminütiger Spielzeit seine drei ersten Oberliga-Punkte.

Nach ausgeglichenem erstem Viertel (25:24) übernahmen die Fastbreakers mehr und mehr die Kontrolle. Schon dort zeichnete sich ab, dass die Distanzwürfe am Ende wohl ausschlaggebend sein werden. Insgesamt markierte der BBC 16 Dreier. Über die 54:45-Pausenführung setzten sich die Gäste per fulminantem 19:5-Lauf zu Beginn des letzten Spielabschnitts auf 77:61 ab und tüteten den zehnten Saisonsieg souverän ein. „Die Jungs haben einen guten Job gemacht. Von der Drei-Punkte-Linie sind wir heiß gelaufen. Und dann sind wir eben schwer zu schlagen“, fasste Trainer Hardin zusammen. Auf Mittelfeldrang acht schließt Rockenhausen die erste Oberliga-Runde nach der Rückkehr ab.

Duell auf Augenhöhe erwartet

Ein richtiges Saisonfazit will der US-Coach erst nächste Woche ziehen, steht am kommenden Samstag doch das Halbfinale des Rheinland-Pfalz-Pokals noch auf dem Programm. Um 16 Uhr (Bürgerhaushalle) kommt es zum Duell mit Ligakonkurrent und Vorjahresfinalist TSG Heidesheim. Auf dem Papier eigentlich eine spannende Paarung ohne Favoriten – jedes Team hat in der Saison sein Heimspiel jeweils gewonnen – wäre da aus BBC-Sicht nicht die weite Anreise. Über 200 Kilometer und zwei Stunden Fahrzeit müssen die Fasbreakers am Samstag nach Neustadt (Wied) an die Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen zurücklegen.

„Diese Distanz schmerzt uns natürlich sehr. Viele Spieler sind beruflich und privat eingebunden und werden nicht mit anreisen“, verweist Hardin betrübt auf den dünnen Kader, der die Chancen auf den Einzug in das Finale minimiert. Dieses findet tags darauf um 15.15 Uhr statt. Ein Spiel um Platz drei gibt es nicht. Bisher haben in Robertson, Cripe, Marvin Williams und Octavius Ardinez erst vier BBC-Cracks zugesagt. „Ich hoffe noch mindestens auf Elijah Nyagga und Lennard Scott-Coles“, so Hardin.

Favorit kommt aus der Vorderpfalz

Die zweite Halbfinalpartie bestreiten Gastgeber Sportfreunde Neustadt/Wied und Zweitregionalligist SG TV Dürkheim-BB-Int. Speyer II. Aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit gelten die Vorderpfälzer als klarer Favorit auf den Titel. Andere Regionalligagrößen, wie der noch amtierende Pokalsieger ASC Mainz oder 1. FC Kaiserslautern, stellten im Verlauf nur eine Reservemannschaft und schieden aus. Die Fastbreakers konnten auf dem Weg in das Final-Four neben den Mainzern auch die Kaiserslauterer Thunderbolts und Eintracht Lambsheim ausschalten.