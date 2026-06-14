Von außen sieht der Neubau unweit des Rockenhausener Stadtteils Dörnbach fertig aus. Ein Termin für die Einweihung steht noch aus. Das sind die Gründe.

Eine schmale Straße schlängelt sich von der Ortsmitte des Rockenhausener Stadtteils Dörnbach aus ins nahe gelegene Feld. Die Blumen blühen, das Getreide wächst und die Ähren wiegen sich im Wind. Zur Mittagszeit ist niemand auf der engen Straße unterwegs. Nur der Wind pfeift, sonst ist kein Geräusch zu hören.

Rund 700 Meter Straße und Feld trennen das letzte Haus des Stadtteils von dem Neubau der ADAC-Luftrettungsstation. In den vergangenen Monaten war hier Hochbetrieb: Im Minutentakt polterten Lkw durch die Straßen des Stadtteils. Jetzt sind aber vor dem Eingang des Millionen-Baus keine Lastwagen oder Arbeiter mehr zu sehen. Es herrscht auch hier eine idyllische Ruhe – zu viel Ruhe.

ADAC: „Wollen reibungslosen Umzug“

Denn eigentlich, so hieß es, hätte die neue Luftrettungsstation schon früher eröffnen sollen. Im Oktober des Vorjahres sagten die ADAC-Verantwortlichen, man liege voll im Zeitplan und wolle planmäßig im Frühjahr 2026 eröffnen. Auch Anfang April rückte man davon nicht ab. Es klang eher so, als sei die Eröffnung nur noch eine Frage von Tagen oder wenigen Wochen. Nun ist es fast Mitte Juni. Das Gebäude sieht von außen fertig aus. Einen Termin für die offizielle Eröffnung gibt es aber immer noch nicht. Warum? Das fragten sich auch mehrere RHEINPFALZ-Leser.

ADAC-Pressesprecher Jochen Oesterle sagt auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Es gibt jetzt nicht den einen Grund, warum wir die ADAC-Luftrettungsstation noch nicht eröffnet haben, eher mehrere.“ Es handele sich aber nicht um hochkomplexe Sachverhalte, die eine Eröffnung verhinderten. Da der Umzug auch mit einem operativen Wechsel im laufenden Rettungsdienst zusammenhängt – die ADAC-Luftrettung läuft aktuell noch über die „alte“ Station in Imsweiler –, wolle man alles möglichst reibungslos über die Bühne bekommen.

Intern steht Termin für Eröffnung bereits fest

„Und“, ergänzt Jochen Oesterle, „wir haben auch nicht den ganz großen Druck.“ Denn: Der Neubau steht, der Betrieb der ADAC-Luftrettungsstation läuft problemlos weiter und die Kosten steigen laut dem Pressesprecher durch die leichte Verzögerung des Umzugs auch nicht weiter an. Endlos warten wolle man aber natürlich auch nicht mehr. „Intern gibt es bereits einen Termin für die Eröffnung, der ist allerdings noch nicht freigegeben“, erläutert Oesterle und fügt an: „Wir wollen alle Beteiligten mitnehmen und achten deshalb darauf, dass der Eröffnungstermin auch für alle passt.“

Besonders Anwohnerinnen und Anwohner dürften sich auf die Eröffnung und das damit verbundene Ende der Baustelle freuen. Vor allem die Menschen im Imsweilerweg klagten über Lärmbelastung durch die Baustellenfahrzeuge und monierten, dass selbige für erhebliche Straßenschäden gesorgt hätten. Zumindest die Frequenz der Lastwagen, die durch den Stadtteil fahren, ist in den vergangenen Wochen und Monaten schon deutlich weniger geworden.

Auch Rockenhausens Bürgermeister Michael Vettermann fiebert der Eröffnung entgegen, wie er vor kurzem im RHEINPFALZ-Gespräch betonte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten und hoffe, dass der ADAC den neuen Standort bald beziehen kann.“ Wann „bald“ ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen – ein bisschen müssen sich Anwohner, Bürgermeister und ADAC aber wohl bis zur Eröffnung des Millionen-Projekts noch gedulden.