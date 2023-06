Gleich zwei Gastspiele hat die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz an diesem Wochenende im Donnersbergkreis gegeben. Am Freitagabend war zunächst Rockenhausen Schauplatz der kleinen Tour „Musik im Anflug“.

Die Reihe „Musik im Anflug“ führt das große Orchester, aufgeteilt in drei ganz unterschiedliche kleinere Ensembles, an Orte, die sonst nicht auf dem Spielplan stehen. Ziel des Projekts sei es, „Resonanzräume“ zu öffnen, so Intendant Beat Fehlmann im RHEINPFALZ-Gespräch vorab, „und die Staatsphilharmonie in Bereichen des Landes ins Bewusstsein zu bringen, wo wir sonst kaum präsent sind“. Die Möglichkeit, das Sinfonieorchester „auf so einer kleinen Tour aufzuteilen und somit den besonderen Gegebenheiten in diesem Bundesland gerecht zu werden“, gehöre für ihn „auch zur Identitätsbildung dazu“.

In der VTR-Halle waren nun die Streicher des Orchesters mit einem Programm mit Werken der Wiener Klassik zu Gast. Die Musiker haben sich dabei ihr Programm selbst ausgesucht, so Beat Fehlmann: „Die Streicher hatten den Wunsch, das von Gustav Mahler arrangierte f-Moll-Streichquartett von Beethoven ins Programm aufzunehmen, weil wir dieses Stück später im Jahr zusammen mit Michael Francis auf CD aufnehmen werden.“

Wie ein Kanonenschuss

In der Komposition hatte Beethoven seine Eindrücke des Kriegsjahres 1809, das er in Wien miterlebte, verarbeitet. Das Werk ist ein Versuch, die Geschehnisse musikalisch zu greifen und den eigenen Ängsten Luft zu machen. Das Allegro con brio zu Beginn erinnert an einen Kanonenschuss, der von einem harten Unisono der Stimmen angeführt wird. Neben den kantigen Klängen erscheinen immer wieder zarte Violinenklänge, die sich dem Hauptthema entgegenstellen und auf Versöhnung hoffen lassen. Doch unterschwellig prägt eine aufgestaute Spannung das Werk, Erlösung bringt erst das Finale.

Weiter zu hören war von Wolfgang Amadeus Mozart das Divertimento D-Dur, KV 136 (1. Salzburger Sinfonie). Es steht in der Reihe der drei berühmten Salzburger Divertimenti, die Mozart 1772 zu Unterhaltungszwecken für den neuen Erzbischof Colloredo schrieb. Er war selbst Geiger, und so achtete Mozart darauf, dass Colloredo, so er es wünschte, mitwirken konnte.

In Stetten folgte dann am Sonntag ein Auftritt der Holzbläser mit einer Uraufführung. Insgesamt hat die Tournee „Musik im Anflug“ der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz neun Stationen.