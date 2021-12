Wie das Gesundheitsamt mitteilt, gibt es aktuell zwei neue Corona-Todesfälle im Donnersbergkreis. Insgesamt sind mittlerweile 87 Menschen an oder mit Corona gestorben. Die Statistik des Kreises weist insgesamt 4376 Infizierte aus, 3749 Personen sind bereits wieder genesen. Derzeit gibt es 540 aktive Covid-Fälle, die meisten davon in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. In stationärer Behandlung sind augenblicklich elf Personen. Seit einschließlich Montag wurden 27 Neuinfektionen registriert. Dabei handelt es sich um zehn Meldungen von Mittwoch, 16 von Dienstag und eine Meldung von Montag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 160,2, die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz die sich nach der Anzahl der neu aufgenommenen Hospitalisierungsfälle je 100.000 Einwohner bezieht, liegt bei 3,36. Den tagesaktuellen Wert der landesweiten Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz gibt es auf der Internetseite des Landesuntersuchungsamts, www.lua.rlp.de.