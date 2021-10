Die Reihe von Betrugsversuchen am Telefon reißt nicht ab. Der Polizei in Kirchheimbolanden wurden am Donnerstag erneut zwei Fälle gemeldet. In Eisenberg meldete sich ein falscher Polizeibeamter und gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Daraufhin wurde das Telefonat aber direkt beendet.

In Zellertal rief eine hysterisch heulende Frau an und erzählte von einem schweren Verkehrsunfall, den sie verursacht hätte. Das Telefonat wurde dann an eine angebliche Polizeibeamtin weitergegeben. Die Geschädigte erkannte sogleich die Betrugsmasche und beendete das Telefonat. In beiden Fällen entstand kein Sachschaden. Die Polizei rät, sich in solchen Fällen die Nummer des Anrufers zu notieren und der Polizei unter der 110 zu melden.