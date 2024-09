Während der Wochenstart kühl und nass beginnt, verabschiedet sich das frühherbstliche Schmuddelwetter im Laufe der Woche wieder. Dann können noch einmal angenehme Sonnenstunden genossen werden.

Das osteuropäische Unwettertief schickt uns zu Wochenbeginn einige Regenwolken. Die Mengen bleiben jedoch überschaubar. Ab Dienstag verbindet sich das Hoch über den Britischen Inseln mit einem umfangreichen Hoch über Russland. Über dem Mittelmeerraum herrscht hingegen Tiefdruckeinfluss. Unsere Region befindet sich genau zwischen diesen beiden Druckgebieten in einer nordöstlichen bis östlichen Luftströmung. Vom Balkan her erreicht uns aber wieder wärmere Luft.

Vorhersage

Montag: Die Wolken dominieren und bringen zunächst gelegentlich Regen. Im Laufe des Nachmittags trocknet die Luft allmählich wieder ab und die Wolkendecke lockert teilweise auf. Dabei bleibt es noch ziemlich kühl.

Dienstag: Heute wechseln sich Sonnenschein und Wolken miteinander ab. Möglicherweise könnten nachmittags und abends einige Regentropfen fallen oder kleinere Schauer auftreten. Die Temperaturen steigen tüchtig an und überschreiten immerhin wieder die 20-Grad-Marke.

Mittwoch: Die meisten Wolken verziehen sich und lassen zeitweise die Sonne scheinen. Dazu bleibt es trocken und es wird angenehm warm. Der Nordost- bis Ostwind kann allerdings phasenweise etwas auffrischen.

Donnerstag: Von Osten ziehen wieder vermehrt Wolkenfelder übers Land und drängen die Sonne in die Defensive. Das Regenrisiko bleibt aber insgesamt niedrig. Die Temperaturen fallen wieder um einige Grade.

Weiterer Trend

Sowohl am Freitag als auch am Wochenende bleibt es insgesamt angenehm warm. Neben längeren sonnigen Abschnitten ziehen auch immer wieder Wolkenfelder am Himmel vorüber. Möglicherweise könnten sich am Sonntagabend an den Grenzen zum Saarland und zu Frankreich örtliche Regengüsse und Gewitter entwickeln.