Nicht zum ersten Mal hat es an der L401 in Höhe der Grünschnittsammelstelle gekracht. Am frühen Samstagnachmittag gegen 13.40 Uhr waren gleich drei Fahrzeuge beteiligt. Ein aus Richtung Kirchheimbolanden kommender Fahrer hielt an, um nach links in die Sammelstelle abzubiegen. Auch der ihm folgende Fahrer stoppte, der dritte im Bunde allerdings – laut Polizei war er abgelenkt – fuhr auf und schob die beiden wartenden Autos aufeinander. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Nicht nur mit von der Straße abbiegenden, auch mit Fahrzeugen, die aus der Grünschnittsammelstelle auf die Landesstraße auffahren, komme es an dieser Stelle regelmäßig zu Unfällen, warnt die Polizei und mahnt zu umsichtiger Fahrweise.