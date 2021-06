Am sechsten Tag in Folge hat das Gesundheitsamt am Montag keine Corona-Neuinfektion registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gefallen und beträgt nur noch 1,3. Die Kreisverwaltung betont: „Diese überaus positive Entwicklung ist der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger zu verdanken“, mahnt aber trotz der zunehmenden Lockerungen: „Es gilt, auch in einem freieren Alltag die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, damit die lang ersehnten Öffnungsschritte Bestand haben.“ Die Donnersberger Rundschau wird auch weiterhin die Entwicklung der Infektionszahlen im Blick behalten. Angesichts der niedrigen Werte haben wir jedoch beschlossen, auf eine standardisierte tägliche Corona-Meldung vorerst zu verzichten.