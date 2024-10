Am Montagnachmittag haben zwei Montagemitarbeiter festgestellt, dass es auf dem Gelände der ehemaligen Bischoff-Brauerei in der Straße „An den Hopfengärten“ in Winnweiler erneut zu einem Einbruch sowie zu Vandalismus gekommen war. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei in der letzten September- oder der ersten Oktoberwoche.

Offenkundig hatten die bislang unbekannten Täter laut Polizei eine Fensterscheibe eingeschlagen, waren in das Gebäude eingedrungen und hatten dort auch die Tür zu einem Lagerraum aufgebrochen. Insgesamt haben sie auf dem Gelände, teilweise im Außenbereich, 30 bis 40 Meter Kupferkabel entwendet, schätzt die Polizei.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 9170.