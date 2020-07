Nachdem zwischen dem 21. Juni und dem 2. Juli im Donnersbergkreis keine aktive SARS-CoV-2-Infektionen mehr aufgetreten waren, registrierte das Gesundheitsamt am Freitag, 3. Juli, eine Neuerkrankung. Insgesamt gibt es damit im Landkreis 138 bestätigte Infektionen, 131 Erkrankte sind wieder genesen, sechs Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weiterhin befinden sich einige Personen in häuslicher Quarantäne, informiert die Pressestelle der Kreisverwaltung Donnersberg. Diese Entwicklung zeige, dass die erfolgten Schutzmaßnahmen und Einschränkungen zwar erfolgreich waren, es aber noch keine Entwarnung geben könne, heißt es weiterhin in der Mitteilung aus dem kreishaus. Es bleibe deshalb weiterhin wichtig, Vorsicht walten zu lassen, also Schutzmasken zu tragen, Abstand zu halten und besonders auf Hygiene zu achten. Dabei sei zu bedenken, dass Personen infiziert sein könnten, ohne es zu wissen und so das Coronavirus ungewollt verbreiten können, heißt es weiter in der Mitteilung. Hochgerechnet verzeichne der Donnersbergkreis damit 183 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz sind es laut Robert-Koch-Institut 173 und bundesweit 235 Fälle pro 100.000 Einwohner.