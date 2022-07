Das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises bietet ab sofort Booster-Impfungen für Menschen ab 60 Jahren in der kommunalen Impfstelle in Kirchheimbolanden an.

Die Impfungen gibt es im ehemaligen Autohaus Torpedo-Garage gegenüber dem Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden. Voraussetzung ist, dass die dritte Corona-Impfung mindestens drei Monate zurückliegt.

Jeden Dienstag und Freitag wird von 10 bis 13 Uhr ohne Termin geimpft. Wer lieber einen Termin vereinbaren möchte, kann sich über das Portal des Landes unter www.impfen.rlp.de oder die Info-Hotline des Landes unter Telefon 0800 57 58 100 anmelden (die Hotline ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr erreichbar). Das Land hat die Internetseite www.impfen.rlp.de überarbeitet. Statt wie bisher einen Termin zugeteilt zu bekommen, können die Besucher der Website nun einen Termin sowie ein Impfzentrum selbst auswählen und ihren Impftermin direkt buchen.

Impfstelle mit Maske betreten

Personen ab zwölf Jahren können in der kommunalen Impfstelle eine Erst-, Zweit- sowie auch Auffrischungsimpfung erhalten. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Für das Betreten der kommunalen Impfstelle in Kirchheimbolanden ist das Tragen einer FFP2-Maske erforderlich.

„Jetzt ist die Zeit, den Impfschutz aufzufrischen“, appelliert Landesimpfkoordinator Daniel Stich in einer Mitteilung des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit. Es stehte ausreichend Impfstoff zu Verfügung. Insbesondere Menschen ab 60 sollten jetzt die Impfzentren nutzen und sich erneut Boostern lassen, betont Stich.

Empfehlung für Immungeschwächte

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt aktuell noch eine zweite Auffrischungsimpfung beziehungsweise die vierte Impfung für alle Menschen ab 70 Jahren, allerdings sollten seit der dritten Corona-Impfung mindestens drei Monate vergangen sein. Zudem für Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben und Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Auch hier gelten drei Monate Abstand; außerdem für Menschen mit Immunschwäche, ebenso für Beschäftigte im Gesundheitswesen – vor allem, wenn sie in direktem Kontakt zu Patienten und Bewohnern stehen. Hier ist Voraussetzung, dass zwischen der dritten und vierten Impfung mindestens sechs Monate liegen. In begründeten Ausnahmefällen kann die zweite Boosterimpfung jedoch nach drei Monaten nach der ersten Auffrischung erfolgen.

Info

Weitere Informationen zur kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises erhalten Sie unter www.donnersberg.de