Heute habe ich meine Freunde, die Eulen im Wald besucht. Dabei haben wir ein Spiel gespielt: Wer kann seinen Kopf weiter drehen? Die Eulen haben natürlich gewonnen. Ich habe ganz schön gestaunt, wie weit das meine Freunde schaffen. Es sieht fast so aus, als könnten sie ihn ganz herumdrehen.

Zuhause habe ich mit meiner Oma Nagute nachgeschaut. Eine ganze Umdrehung schaffen Eulen doch nicht, aber fast 270 Grad, also drei Viertel eines Kreises. Sie können also locker hinter sich schauen, ohne den Körper zu bewegen, und sogar noch etwas weiter. Dass Eulen den Kopf so weit drehen können, hilft ihnen vor allem bei der Jagd. So können sie lautlos sitzen bleiben und dabei trotzdem viel sehen und hören.