Der Frühling ist jetzt richtig auf dem Vormarsch, und es wird wieder wärmer. Langsam fängt es überall an zu blühen, die Bäume erwachen gerade zum Leben, und die Vögel beginnen wieder lauter zu singen. Frühlingsgefühle kommen auch bei uns Menschen auf, wenn die Natur aus dem Winterschlaf erwacht. Die länger werdenden Tage und der Sonnenschein beeinflussen unser Verhalten positiv. Bei gutem Wetter sind Menschen glücklicher, vitaler und die Flirtchancen erhöhen sich. Wir verlieben uns im Frühling zwar nicht wirklich schneller als zu anderen Jahreszeiten, aber im Grunde ist es auch egal, warum oder wann die Schmetterlinge im Bauch flattern. Es ist ein wunderbarer Glückszustand, der die eigene Welt ein wenig auf den Kopf stellt.

Um Sie herum passiert allerdings noch viel mehr: Wer mit offenen Augen durch den Wald und durchs Feld geht, kann vieles beobachten! Auch hier gibt es das Frühlingserwachen: Hasen, Rehe und Füchse bekommen ihren Nachwuchs. Wenn Sie spazieren gehen, sollten Sie besonders achtsam sein und Rücksicht nehmen, dann können Sie vielleicht sogar eines der Tierbabys entdecken. (Aber bitte nur mit Abstand schauen und die Kleinen auf gar keinen Fall anfassen!)

Mit gutem Bauchgefühl

Das Frühlingserwachen und Frühlingsgefühle sind wunderbar zu beobachten. Nehmen Sie sich die Natur zum Vorbild. Nutzen Sie die Sonnenstrahlen, die Energie und diese Motivation für Ihr persönliches Frühlingserwachen. Probieren Sie mal etwas Neues und starten Sie ein Projekt, das sie schon lange einmal angehen wollten. Während der Frühling mit neuem Leben aufblüht, können Sie Ihre Komfortzone um ein Stückchen erweitern. Auch für Erwachsene ist es wichtig, mal etwas mit Leichtigkeit zu machen, verspielt zu sein und Spaß an etwas zu haben. Wenn Sie richtig Freude an etwas haben, können Ihre Gefühle regelrecht abheben und Sie fühlen sich glücklich. Also, starten Sie jetzt mit ihren Ideen, die Sie bisher immer wieder verschoben haben, und probieren Sie ihr Glück.

Glauben Sie an sich selbst und trauen Sie sich etwas! Mit welcher Idee liebäugeln sie? Ist es ein Gartenprojekt, ein neuer Job oder möchten Sie jemanden zum Essen einladen? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass Sie bei der Erweiterung Ihres Horizonts und Ihrer Komfortzone ein gutes Bauchgefühl haben! Etwas Aufgeregtsein gehört dazu, Schmetterlinge im Bauch sind ja auch etwas Schönes – aber man sollte sich nicht mies fühlen. Hören Sie auf Ihren Körper. Er kann Ihnen schon sehr gute Richtungsangaben geben.

Die Kolumne

Unsere wöchentliche Kolumne befasst sich mit der Frage, wie es gelingen kann, das Glück während der Pandemie nicht aus den Augen zu verlieren. Christine Weyers unterrichtet das Fach Glück an Schulen, mit ihrem Bruder Alex Gessner betreibt sie ein „Erlebnispädagogik- und Achtsamkeitszentrum“ (www.weyers-gessner.de) in Bischheim.