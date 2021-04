Nach dem Jahreswechsel ist für das Team des Erdbeerlands Funck vor der Spargelernte. Noch herrscht Ruhe auf dem Gehöft im südlichen Eisenberg. Doch in dieser Woche reisen die ersten Mitarbeiter aus Osteuropa an, um die Spargelsaison, die am 20. März beginnt, vorzubereiten. Damit beginnen dann auch die ersten Probleme.

Das Gespräch mit den Geschäftsführern des Erdbeerlands, Rebecca Funck und Alexander Seiler, findet in der Kantine des Betriebs statt. Dort ist Platz und benutzt wurde der Raum schon lange nicht mehr. Corona machte eine Gemeinschaftsverpflegung unmöglich.

In einem normalen Jahr kommen etwa 240 Helfer aus Osteuropa, um Spargel zu stechen oder Erdbeeren zu pflücken. 2020 konnte das Erdbeerland jedoch nur 180 rekrutieren. „Einige der Helfer hatten im März 2020 Bedenken, die Reise anzutreten. Wir mussten uns mit 50 Erntehelfern aus der Region behelfen“, blickt Alexander Seiler zurück. Die Hoffnung für 2021 ist, dass auf regionale Aushilfen verzichtet werden kann, allein aus Planungsgründen, denn diese Helfer leben während der Saison nicht auf dem Hof.

„Wir werden nach Bedarf nach Leuten aus dem Umfeld suchen. Wenn wir überhaupt noch solche Helfer finden können, sind wir für die Unterstützung natürlich sehr dankbar. Auch, weil die Entwicklung der Pandemie nur schwer einzuschätzen ist“, ergänzt Rebecca Funck.

25 Prozent der Spargelfelder nicht bewirtschaftet

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich in vielen Betrieben einiges geändert, Homeoffice und an die Pandemie angepasste Arbeitsmodelle bestimmen das Geschehen. Unis und Schulen haben sich auf Heimunterricht eingestellt, sodass dieses Jahr auch der Andrang auf eine Erntehelfertätigkeit geringer sein dürfte, erwarten die Geschäftsführer, die seit Mai 2019 im Amt sind. 2020 hatten viele Abiturienten und Studenten mit angepackt, die ihre geplanten Reisen oder Semester nicht antreten konnten.

Die Ernte konnte vergangenes Jahr weitgehend eingebracht werden, zumindest bei den Erdbeeren. Beim Spargel wurde auf rund 25 Prozent Ertrag bewusst verzichtet. „Wir haben alte Anlagen aus der Bewirtschaftung genommen, diese bewusst nicht geerntet“, so Funck. Im Herbst bereits für die Ernte vorbereitete Spargelfelder wurden geerntet, Felder die sonst erst im Winter vorbereitet worden wären, wurden liegengelassen.

Das wollen die beiden Betriebsleiter für 2021 in jedem Fall vermeiden. Bis Anfang Februar sind rund 20 Helfer aus Polen und Rumänien vor Ort, um die Saison vorzubereiten. Das heißt, sie müssen die Folien auf den Feldern ausbringen, Verkaufshütten aufbauen, die Hallen für die Sortierung und Bearbeitung vorbereiten. Und bei den Erdbeeren gilt es, die trockenen Blätter zu entfernen. So weit die normalen Tätigkeiten.

Kohorten wohnen und arbeiten zusammen

Gleichzeitig läuft in der Saisonplanung einiges deutlich anders als sonst. „Die Mitarbeiter werden in sogenannte Kohorten von maximal 20 Leuten eingeteilt. Diese Gruppen sollen sich im Arbeits- und Wohnalltag möglichst nicht begegnen“, erklärt Funck. Das erfordert eine grundlegende Umstrukturierung der Arbeitsabläufe im Erdbeerland.

Die Kohorten werden beispielsweise zu verschiedenen Zeiten verpflegt. Die Mitarbeiter bekommen für Frühstück und Abendessen alles bereitgestellt, so dass sie sich auf den Zimmern verpflegen können. Das Mittagessen wird zu verschieden Zeiten an zwei verschiedenen Stellen nacheinander an die einzelnen Kohorten ausgegeben. Auf den Feldern gibt es keine Begegnungen. Das alles erfordert eine gründliche Vorbereitung und deutlich mehr Planung.

Die Einladungen an die Spargelstecher sind bereits verschickt. „Wir arbeiten nicht mit Arbeitsvermittlern, sondern mit Menschen, die seit Jahren zu uns kommen und neue Kollegen empfehlen“, sagt Funck. Sie erwartet, dass die Helfer, die 2020 in Eisenberg positive Erfahrungen mit dem Umgang mit der Pandemie gesammelt haben, größtenteils 2021 wiederkommen. „Das ist schon eine Vertrauensbasis, die wir da aufgebaut haben“, sagt sie.

Jetzt im Januar und Februar werden die Erdbeerhelfer eingeladen. „Im Normalfall ist es so, dass Spargelstecher und Erdbeerpflücker verschiedene Leute sind. Das wurde zwar 2020 teilweise aufgelöst, soll aber wieder der Normalfall werden“, erklärt Funck. Denn das Spargelstechen ist gar nicht so einfach. „Unsere Leute haben jahrelange Erfahrung, das ist wichtig für den Erhalt der Qualität“, sagt Seiler. Geerntet werden sollen 30 Hektar Spargel und weitere 30 Hektar Erdbeeren.

Bei den Erdbeeren wurde vor zwei Jahren auf ein spezielles Anbausystem umgestellt, so dass in den neuen Hochbeeten bis Ende September geerntet werden kann. Mittlerweile baut das Erdbeerland auch Himbeeren und Heidelbeeren auf knapp zwei Hektar Fläche an. Im Jahr 2021 wird das Erdbeerland weiter auf Direktvermarktung setzen. Der Spargel wird schon immer nur an Endverbraucher abgegeben. Von den Erdbeeren aus dem Eisenberger Umland gehen höchsten 20 Prozent in den Handel. Himbeeren und Heidelbeeren reichen gerade aus, um die Kunden an den 30 eigenen Verkaufsständen zu versorgen.

„Wir hoffen, dass wir zu Ostern unseren Kunden den ersten Spargel anbieten können“, sagt Seiler.