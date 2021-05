Prunksitzungen? Fehlanzeige! Straßenumzüge? Fehlanzeige! Kindermasken- und Rosenmontagsbälle? Ebenfalls Fehlanzeige! Für die Narren (auch) in unserer Region ist derzeit wohl statt der schönsten die traurigste Zeit des Jahres. Corona hat sie gnadenlos ausgebremst. Die RHEINPFALZ hat bei Fasnachtsvereinen nachgefragt, ob sie bis Aschermittwoch dennoch aktiv sind – und viele von ihnen haben geantwortet.

Als die Verantwortlichen des „Rischinger Narre-Gaul“ im Vorjahr einen neuen Brauch ins Leben gerufen haben, existierte zumindest hierzulande der Begriff „Corona-konform“ noch nicht. Zwar ist in dieser Zeit die Pandemie unaufhaltsam auch in unser Land herübergeschwappt. Dennoch hätten sich die Rüssinger Karnevalisten damals wohl nicht träumen lassen, dass die originelle, aus der Schweiz importierte Idee (fast) die einzige Aktivität der Kampagne 2020/21 sein würde. Jetzt sorgen die verkleideten Puppen, die auf einem rund 4,5 Kilometer langen Rundweg durch und um den Ort zu bewundern sind, in der Gemeinde am östlichen Kreisrand wenigstens für einen Hauch von fünfter Jahreszeit.

Als hätten es die Rüssinger geahnt: Ein weitläufiger Spaziergang an der frischen Luft ist genau das, was in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln angesagt ist. Tatsächlich hat die Initiative aber nichts mit Covid-19 zu tun, sondern stammt aus der Schweiz. Dort sei es Tradition, dass „von 11.11. bis Aschermittwoch vor jedem ,närrischen’ Haus solche Puppen aufgestellt werden“, berichtet Narre-Gaul-Schriftführerin Silvia Hoppe. Jeder verkleide sein Exemplar so, wie er es möchte.

Das Konzept in die Nordpfalz importiert habe ein Ehepaar, das nach einigen Jahren im Alpenland nach Rüssingen zurückgekehrt und hier auch im Elferrat aktiv sei, so Hoppe. In diesem Kreis ließ man im vorigen Jahr dann erstmals „die Puppen tanzen“ – etwa 15 an der Zahl. „Dieses Jahr sind es schon über 20, darunter auch welche von Nicht-Elferratsmitgliedern“, freut sich Hoppe über die Resonanz.

In Rüssingen bevölkern schon seit einigen Wochen allerlei närrische Gestalten die Vorgärten und Gassen. Den Brauch, bis Aschermittwoch verkleidete Puppen vor die Häuser zu stellen, hat ein im Elferrat des „Rischinger Narre-Gauls" aktives Ehepaar aus der Schweiz mitgebracht. Die lustigen Gesellinnen und Gesellen können auf einem 4,5 Kilometer langen Rundweg durch und um den Ort bewundert werden. Ein Video gibt es auch auf der Homepage des Vereins. Haben den Kindern – natürlich Corona-konform – eine kleine Freude gemacht: die Verantwortlichen des Rischinger Narre-Gauls. Wein, Konfetti, Ansteck-Pin und ein Stick mit früheren Auftritten: Die Kibo Karnevalgesellschaft hat einen „Sitzung-fer-dehääm-Beidel" gestaltet. Ähnliche Ideen gibt es in Göllheim und Oberndorf. Bei den Kibo-Narren gibt es frühere Auftritte wie von der Gruppe „Riwwer Niwwer" online oder auf Social-Media-Kanälen zu sehen.

Die meisten „Models“ sind übrigens ausgediente Schaufensterpuppen, die über ein Kaufhaus günstig zu erwerben waren. Andere sind bei einem Bastelworkshop gefertigt worden. Noch bis Aschermittwoch können die lustigen Gesellinnen und Gesellen persönlich in Augenschein genommen werden. Alternativ gibt es auf der Homepage (www.rischinger-narregaul.de) unter dem Punkt „Aktuelles“ auch ein Video – inklusive Streckenplan – der kreativen Puppen-Schau.

Nicht zuletzt hat sich der Vorstand etwas für die Rüssinger Nachwuchs-Narren ausgedacht: Als Ersatz für die ausgefallene Kinderkappensitzung ist am vergangenen Wochenende eine Reiterin – begleitet von Sitzungspräsident Peter Kimmel und Jugendvertreterin Lisett Stuppy – auf dem Pferd durch den Ort gezogen, um den am Straßenrand wartenden Kleinen (samt Eltern) unter dem Motto „Fasnacht auf der Fohlenweide“ mit einem Präsent eine Freude zu bereiten.

Social-Media-Fasnacht bei den Kibo-Narren

Wohl unbestritten das Aushängeschild der Donnersberger Fasnacht ist die Kibo Karnevalgesellschaft. „Schon frühzeitig haben wir in den Gremien erkannt: Eine Fasnachtskampagne 2021 wird es nicht geben“, schreibt Präsident Rainer Conrad im „Wutzmagazin“. Das in unregelmäßigen Abständen erscheinende Informationsblatt sei gerade in diesen Zeiten „eine besonders gute Institution, um unsere Mitglieder auf dem Laufenden zu halten“, betont Kai Willig, Vize-Präsident der Kreisstadt-Narren, im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Apropos Laufen: Das soll – Corona hin oder her – natürlich auch weiterhin das Vereinsleben. Deshalb ist Willig froh und stolz, dass gerade die im Verein ohnehin so aktive jüngere Generation ein virtuelles Ersatzprogramm auf die Beine gestellt hat: Seit Januar werden über die Social-Media-Kanäle der Karnevalgesellschaft sowie die Internet-Plattform Youtube Höhepunkte beziehungsweise komplette Sitzungen der vergangenen elf Jahre gezeigt – noch bis Fasnachtssamstag geht die Aktion, die rege genutzt wird.

„Das Herz blutet“

Online lief auch die Abstimmung, mit der das Motto für die (Nicht-)Session 2021 gefunden wurde: „Wegen Corona, das ist klar, feiern wir halt nächstes Jahr“, lautet der Slogan. Zumindest im engsten Familienkreis ist das Feiern ja aber nicht gänzlich verboten: Wer möchte, kann sich mit dem „Sitzung-fer-dehääm-Beidel“ (Neudeutsch: Sitzung@Home-Tasche) einen lustigen Abend machen. Darin befinden sich Konfetti, ein Ansteck-Pin – auf Orden hat man 2021 verzichtet – eine Flasche des Weins „Der Närrische“ sowie ein USB-Stick mit früheren Auftritten. Eine ähnliche Initiative haben übrigens die Göllheimer Riedbachnarren gestartet.

Ein solches, nur mit altersmäßig angepassten Inhalt versehenes Souvenir gibt’s auch für die kleinen Kibo-Narren – gerade sie sollen natürlich über die Zwangspause hinweg „bei der Stange gehalten werden“, so Willig. Und nicht zuletzt kann dem Verein durch den Kauf eines – rein symbolischen – „Unterstützer-Tickets“ finanziell etwas Gutes getan werden. Willigs Fazit der so ganz anderen Fasnachts-Zeit: „Das Herz blutet, es fehlt etwas. Aber wir sind konstruktiv dabei und versuchen, mit guter Zusammenarbeit sowie guter Stimmung die Sache am Leben zu erhalten und etwas für die Zukunft zu gestalten.“

Rohau: Vergebliche Hoffnung auf Straßenfasnacht

Das möchten natürlich auch die Aktiven der zweiten Hochburg im Kreis, des Rockenhausener Karnevalvereins Rohau. Dort war aus den bekannten Gründen eine Sitzung – sei es in Präsenz oder virtuell – ebenfalls „überhaupt kein Thema“, wie erster Vorsitzender Armin Kreis betont. „Ich selbst bin seit eh und je Redner. Ich stelle mich nicht vor den Computer und spreche in die Kamera hinein, sondern brauche die Interaktion mit dem Publikum, die Rückkopplung, den Applaus. Für Sänger und Tänzer mag das vielleicht noch eher gehen.“

Kreis räumt aber ein, dass es diesbezüglich durchaus unterschiedliche Meinungen im Verein gegeben habe. „Klar, das ist auch eine Generationenfrage.“ Nach „konstruktiver Diskussion“ sei dann jedoch die Entscheidung gefallen, online nicht tätig zu werden. Wer möchte, könne aber frühere, vom Offenen Kanal Kaiserslautern übertragene Sitzungen auf Youtube anschauen oder DVDs von diesen über die Rohau-Homepage erwerben.

Es gibt Nachholbedarf

Lange haben die Rockenhausener Narren gehofft, am Rosenmontag wenigstens den traditionellen Krachmacherumzug – wenn auch in abgespeckter Form und mit entsprechendem Sicherheitskonzept – durch die Innenstadt mit anschließendem kleinem Programm im Schlosspark durchführen zu können. Doch selbst dieser Wunsch hat sich angesichts der Infektionszahlen zerschlagen.

Geblieben ist die Postkarte, auf der die Rohau-Vorstandschaft mit einem Foto aller letztjährigen Akteure ihre Mitglieder gegrüßt und ihnen „auch ohne Kampagne ein gutes, schönes und frohes neues Jahr“ gewünscht hat. Kreis ist überzeugt davon, dass nach Corona die Lust auf Frohsinn und Narretei ungebrochen sein wird: „Wenn wir die Pandemie wirklich im Griff haben, dann gibt es bei den Menschen einen großen Nachholbedarf.“

Oberndorf, Gerbach, Alsenz: Traurigkeit und Vernunft

Keine Frage, auch beim traditionsreichen Oberndorfer Carneval Club ist man „sehr traurig, dass sich die Fasnachter jetzt gar nicht treffen können – in einer Zeit, in der man normalerweise geballt zusammen ist und gemeinsam singt, tanzt und Fasching vorbereitet“, teilt erste Vorsitzende Christina Westenburger mit. Seit Beginn der Pandemie habe sich der Verein einiges einfallen lassen, „um trotz Distanz eine gewisse Nähe zu Aktiven, Helfern, Mitgliedern und Freunden zu bekommen“ – etwa im vergangenen September ein „Kerwe-Drive-in“. Ähnliches sei für Halloween und Nikolaus geplant gewesen, was der erneute Lockdown aber unmöglich machte. Immerhin das war möglich: In der Woche, in der eigentlich die OCC-Prunksitzungen stattgefunden hätten, haben die Verantwortlichen im Ort „Fasching-to-go-Beutel“ ausgeteilt. Doch viel mehr freuen sie sich laut Westenburger auf die Zeit, „in der hoffentlich wieder Fassenacht in Oberndorf gefeiert werden kann“.

Der Klä Pariser Karneval Verein (KPKV) in Gerbach „hat seine Aktivitäten bis auf Weiteres auf Eis gelegt“, informiert Schriftführer Christian Gaß. Normalerweise hätten die drei nach Alter gestaffelten Garden sowie das Männerballett bereits im vergangenen Herbst mit den Proben begonnen. Anfang Januar beginne dann üblicherweise Aufbau und Dekoration in der Appeltalhalle. Aufgrund der unklaren Situation „haben wir uns bereits frühzeitig dazu entschlossen, die Kampagne komplett abzusagen“. Selbst wenn sich die Infektionslage bis Fasnacht so geändert hätte, dass eine Durchführung von Jugend- und Prunksitzung theoretisch möglich gewesen wäre, so wollten die Verantwortlichen wegen „der vielen eigenen Gruppen, gerade auch im Hinblick auf die Kinder, kein Risiko eingehen. Lieber setzen wir eine Kampagne aus und hoffen darauf, dass im nächsten Jahr alles besser beziehungsweise normaler wird“, so Gaß.

Nicht den Spaß verlieren

Eine Online-Kampagne sei für den KPKV nicht in Frage gekommen: „Unsere Befürchtung war, dass gerade das ältere Publikum dies nicht annehmen würde.“ Generell sei die Situation im Verein derzeit nicht einfach, betont der Schriftführer: Bei der vergangenen Mitgliederversammlung habe man den aus etablierten Personen bestehenden Vorstand bewusst um einige jüngere Mitglieder erweitert, um diesen „Raum zu geben, sich mit den Aufgaben innerhalb einer Vorstandschaft vertraut zu machen“.

Deren Einarbeitung werde durch die momentanen Beschränkungen natürlich erschwert. Dennoch hofft Gaß, dass die nächste Kampagne wieder unter möglichst normalen Umständen stattfinden kann – und „dass wir nie den Spaß an unserem Verein und unseren Aktivitäten verlieren“.

Alle Termine auf unbestimmte Zeit verschoben

Ähnliches Bild beim Alsenzer Carneval Verein: Derzeit ruhen alle Aktivitäten – auch „um alle Mitglieder, Aktiven sowie Freunde und Gönner bestmöglich vor dem Virus zu schützen“, berichtet erster Vorsitzender Matthias Roßbach. Bereits der Showtanzabend im Oktober sowie die obligatorische Rathausstürmung im November mussten Pandemie-bedingt abgesagt werden – „schweren Herzens“ habe man das dann auch für die Prunksitzung entschieden.

Schon bevor die Corona-Verordnungen allen Plänen „endgültig den Garaus gemacht“ hätten, habe sich der Vorstand gegen eine Durchführung ausgesprochen. „Es wurden verschiedene Szenarien durchdacht. Wir waren jedoch einhellig der Meinung, dass die Veranstaltung nicht mehr unter Kontrolle zu halten ist, sobald der liebe Alkohol ins Spiel kommt.“ Ob Vorstandssitzungen, Kassenprüfung oder Mitgliederversammlung: Alle Termine sind auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Roßbach ergänzt: „In der Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der Umstände.“

Obermoschel und Morschheim: Die Jubiläen fallen aus

Für zwei Vereine im Kreis ist die ausgefallene Kampagne gleich doppelt bitter: Sowohl beim Obermoscheler Karnevalverein (OKV) als auch beim Morschheimer Carneval Club (MCC) stehen in diesem Jahr Jubiläen im Kalender. Sein 44-jähriges Bestehen hätte der OKV mit einer speziellen Veranstaltung groß gefeiert, teilt Schriftführer Michael Rößel mit. Einen Ersatz – beispielsweise online – werde es nicht geben: Der besondere Anlass sollte ohne Einschränkungen begangen werden können. Rößel betont: „Deshalb lassen wir es 2022 umso mehr krachen!“

Auf das kommende Jahr hoffen auch die Verantwortlichen des MCC, die sich in diesem Monat auf ihren 60. Fasnachtsumzug gefreut hätten. „Umso schwerer“ ist es den Morschheimer Narren laut erstem Vorsitzenden gefallen, das Spektakel mit jährlich mehreren tausend Besuchern wie die gesamte Kampagne abzusagen. Die entsprechende Entscheidung sei aber bereits bei einem Treffen im vorigen August getroffen worden.

Stetten und Bolanden: Video schauen und Kraft sammeln

„In Stetten ruht die Kampagne dieses Jahr. Die Aktiven werden sich die Sitzungen der vergangenen Jahre auf DVD anschauen“, teilt Sitzungspräsident Markus Skiendziel mit. Weitere Aktivitäten seien bei den „Sterrer Narren“ nicht vorgesehen. Er wünsche sich aber, „dass alle Aktiven bei der Stange bleiben und freue mich auf die Kampagne 2022“, so Skiendziel.

Analog äußert sich Helmut Vogt, erster Vorsitzender des „Bolanner Fasenachtsverein Miau“: Alle geplanten Veranstaltungen seien abgesagt, auch digitale Angebote gebe es nicht. „Wir sammeln neue Ideen, Kraft und kommen mit viel Schwung in 2022 zurück.“ Vogt schließt mit dem Narrenruf, den – in jeweils anderer Ausprägung – sicher alle Nordpfälzer Fasnachter in diesem Jahr schmerzlich vermissen werden: „In diesem Sinne ein dreifach donnerndes Miau!“

Wörtlich: Der Vorstand des Oberndorfer Carneval Clubs

„Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen des OCC schon im Herbst dazu entschlossen, die Sitzungen an Fasching abzusagen. Da waren sich alle einig, doch was bedeutet das für die Aktiven, die Gäste und den Verein? Einerseits haben die Akteure nun sehr viel Zeit. Keine Proben zwei- bis dreimal in der Woche, im Dunkel der Abendstunden in die ungemütlich, frische Halle zum Training zu müssen. Doch andererseits vermisst man eine Menge: Die vielen Kontakte, auch mit Menschen, die man in der faschingsfreien Zeit nicht sieht, mit denen man aber dann in der Kampagne vieles verbindet, eine große, herzliche Faschingsfamilie ist und zusammen das gleiche Ziel verfolgt. Plötzlich merkt jeder, der viel mit Fasching und den Vorbereitungen zu tun hat, es fehlt etwas. Man fährt an der Halle vorbei und schaut wehmütig dahin und denkt: ,Jetzt würde die Dekoration aufgehängt werden, die meisten Requisiten wären auch schon gebaut.’ Manch anderer zieht zuhause das Faschingskostüm an, hört Musik im Radio und überlegt sich schon mal die ersten Choreographieschritte für einen neuen Tanz. Auch freut man sich übermäßig, wenn ein Faschingskollege zufällig getroffen wird und das Gespräch dreht sich um den OCC. Da sind Bilder und Videos aus vergangenen Jahren, die man sich jetzt mal wieder anschaut, große Themenpunkte, über die gerne gesprochen wird. So ist für jeden sehr stark deutlich, dass die Fassenacht immer präsent ist, auch wenn es keine Präsenzfaschingssitzung gibt. (...)“