Wer von Ihnen hat diese Woche schon jemandem ein Kompliment gemacht? Ist ja nicht so schwer, kostet nichts und kann einem anderen eine Freude machen. In unserer Gesellschaft, die meist ergebnisorientiert ist, sind Komplimente jedoch oft Mangelware. Dabei ist es so wichtig, jemanden zu loben, Komplimente zu machen und nicht nur konstruktive Kritik zu üben.

Sie verteilen gerne Komplimente und können offen jemandem sagen, dass er oder sie etwas gut gemacht hat? Wunderbar, dann ist der erste Schritt getan. Unser halbes Leben dreht sich darum, sich um Anerkennung zu bemühen. Allerdings gibt es noch eine viel wichtigere Frage für diese Woche! Haben Sie diese Woche ein Kompliment bekommen? Und wie sind Sie damit umgegangen? Das ist nämlich das Paradoxe an der Sache.

Freude und Stolz empfinden

Oft fällt es uns schwer, Komplimente anzunehmen. Selbst wenn wir sie gerne verteilen, ist dieser Teil für uns viel schwieriger. Oft neigen wir sogar dazu, Komplimente abzuschwächen und uns selbst kleiner zu machen als wir sind. Manche winken sogar jegliche Anerkennung völlig ab. Natürlich haben viele von uns gelernt, dass Geben besser ist als Nehmen, allerdings darf man auch guten Gewissens einfach mal etwas annehmen.

Nehmen Sie sich Kritik zu Herzen? Oft hängt diese sogar tagelang im Kopf fest. Warum also nicht genauso andersherum etwas Positives? Sein Sie freundlich zu sich selbst und nehmen sie Komplimente einfach mal an. Sie werden sehen, ihr Herz wird sich öffnen, Sie werden selbstbewusster und Freude sowie Stolz breiten sich in Ihnen aus.

Sich nicht ständig selbst kritisieren

Wenn Sie ein Kompliment bekommen, sehen Sie es als ein Geschenk an. Sie sind zu nichts verpflichtet und müssen auch nicht mit einem Gegenkompliment antworten. Ein einfaches „Danke, das ist nett“ oder „Danke, das freut mich“, reicht da bereits. Indem Sie das Lob annehmen und sich freuen, begegnen Sie ihrem Gegenüber ja ebenfalls mit Wertschätzung. Schließlich ist Ihnen die Meinung wichtig.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass Sie Ihre Stärken erkennen und sich nicht ständig selbst kritisieren. Wenn Sie sich Ihrer eigenen positiven Eigenschaften bewusst sind, fällt es Ihnen leichter, positives Feedback auch entgegenzunehmen. Komplimente können wunderbar sein und müssen nicht kompliziert sein oder Unbehagen verursachen.

Verschenken Sie Komplimente!

Wenn Sie es zulassen, können positive Aufmerksamkeiten von anderen Balsam für Ihre Seele sein und Ihr Selbstbewusstsein stärken. Das ganze etwas zu üben, kann nicht schaden – im Gegenteil, Sie können nur gewinnen: Also, gehen Sie ins Wochenende und auch in die folgenden Tage und verschenken Sie Komplimente! Denken Sie auch daran, Komplimente entspannter anzunehmen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich selbst mit einem Lächeln, positiver Energie und etwas Glück beschenken!

Die Kolumne