Es gibt sie mittlerweile in vielen Gemeinden, oft hängen sie in Sport- oder Veranstaltungshallen, die Feuerwehren haben sie bekommen. Doch wie kommt man als Ersthelfer im Notfall an einen Defibrillator schnell ran oder erfährt überhaupt, wo einer zu finden ist.

Ein Beispiel: Die Kulturwerkstatt Albisheim hat einen Defibrillator für die Gemeinde gespendet, doch diese hat ihn einmal in der Pfrimmhalle montiert, die im Alltag schwer zugänglich ist. Ulrike Pohl von der Kulturwerkstatt hat das bemängelt, und mittlerweile wurde Abhilfe geschaffen. „Wir haben den Defibrillator gespendet, eigens eine Einrichtung hinzugekauft, die eine frei zugängliche Montage erlaubt“, schildert Pohl, die es natürlich gerne gesehen hätte, wenn das Gerät jederzeit zugänglich wäre. Nun aber habe die Gemeinde reagiert: Der eigens angeschaffte Außenkasten soll ermöglichen, dass die Bürger im Notfall tatsächlich schnell auf den Defibrillator zugreifen können.

Angst vor der Anwendung braucht niemand zu haben, das Gerät erklärt dem Helfer genau, wo er die Kontakte anbringen muss, wenn man einem Menschen mit einem Herzstillstand helfen will. Doch stellt sich die Frage: Wie kommt der Helfer schnell an ein solches Gerät?

Donnersbergkreis zu nichts verpflichtet

Das Vorhalten oder Bereitstellen solcher Geräte stelle grundsätzlich eine freiwillige Leistung dar, beantwortet die Kreisverwaltung die Anfrage nach einer Übersicht zu den Standorten von Defibrillatoren im Kreisgebiet. Da es keine Vorschrift gebe, die eine Bereitstellung erforderlich mache, bestehe auch keine behördliche Zuständigkeit – folglich gebe es bei der Kreisverwaltung keine Übersicht zu im Landkreis stationierten Geräten. Dennoch erachte Kreisfeuerwehrinspektor Christian Rossel die Vorhaltung von Defi-Geräten als „definitiv sinnvoll“.

Im Foyer der Kreisverwaltung hänge seit geraumer Zeit ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED), den das Gesundheitsamt dort aufgestellt habe, schreibt die Kreisverwaltung. Achselzucken auch bei den Verbandsgemeinden, die einerseits auf den Kreis und andererseits auf die Feuerwehren verweisen.

Wehrleute sind auch im Tagesverlauf greifbar

Grundsätzlich fast immer Zugriff auf einen Defibrillator hat Christian Füllert, hauptamtlicher Feuerwehrchef der Verbandsgemeinde Winnweiler. „Wir haben Defibrillatoren auf zwei Löschfahrzeugen, führen diese bei Einsätzen mit uns“, sagt er.

In der Verbandsgemeinde Winnweiler sei in erster Linie das Deutsche Rote Kreuz als so genannte Frist Responder gefordert. „Problem der Kollegen dort ist allerdings, dass die Wache im Tagesverlauf nicht dauerhaft besetzt ist. Da wir bei der Feuerwehr gleich drei Sanitäter in unseren Reihen haben, rücken wir dann im Notfall bei einer Alarmierung aus, um Erste Hilfe zu leisten“, berichtet Füllert.

Doch selbst er muss einräumen, dass er nicht alle Standorte von Defibrillatoren in seiner VG auswendig weiß. Dass es ein Defi-Kataster als App für das Mobiltelefon gibt, war für Füllert neu. „Ich halte das allerdings für überaus sinnvoll. Je besser die Ausstattung mit Defibrillatoren ist und je einfacher an die Geräte auch heranzukommen ist, umso besser ist dies für Menschen, die in einer Notsituation mit einem solchen Gerät wiederbelebt werden müssten“, befindet der Wehrleiter. „Die ersten zwei bis maximal fünf Minuten sind entscheidend, wir schaffen es in dieser Zeit in den meisten Fällen vor Ort zu sein und zu helfen.“

Je früher der Defibrillator zum Einsatz kommen könne, desto besser sei es. „Es wäre wünschenswert, wenn eine solche App zentral vom Land bereitgestellt werden würde und es auch verpflichtend wäre, alle vorhandenen Defibrillatoren dort zu hinterlegen“, sagt Füllert.

Hilfe gibt es auf dem Mobiltelefon

Als App gibt es für Mobiltelefone das Defi-Kataster, dass sich jeder kostenlos downloaden kann. Über GPS ermittelt die App den aktuellen Standort und zeigt dann im Umfeld den nächsten verfügbaren Defibrillator – soweit die Theorie. Denn um angezeigt zu werden, müssten in der App die Geräte auch gelistet sein. Ein Versuch in Kirchheimbolanden zeigt, dass beispielsweise der Defibrillator der Kreisverwaltung dort nicht gelistet ist.

Hinter der App steht der Verein Defi-Netz. Dieser betreibt seit 2011 das nach eigenen Angaben „größte Kataster mit Standorten von Defibrillatoren in Deutschland und darüber hinaus“. Bei der Erfassung werden über die Standorte hinaus zusätzlich Angaben zu Betreibern, Wartung und Erreichbarkeit erfasst, damit der Helfer im Notfall nicht vor der sprichwörtlichen verschlossenen Tür stehe, heißt es auf der Internetseite des Vereins.

Der Verein verfolge das Ziel, unterschiedliche Ansätze zusammenzuführen, um eine frei zugängliche, einheitliche und plattformunabhängige Datenbasis zu Verfügung zu stellen. Dabei kooperiere er mit weiteren vergleichbaren Einrichtungen in Europa. Als Ziel wird der Aufbau einer europaweit nutzbaren Datenbank angegeben.