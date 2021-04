Beim Zusammenstoß mit einer Regionalbahn kommen eine Kuh und ihr Kalb ums Leben. Ein Teil des Zuges springt aus den Gleisen, die Insassen bleiben unverletzt. Bis Freitagnachmittag ist die Strecke gesperrt. Derweil hat der Besitzer bei der Polizei Anzeige erstattet. Er ist überzeugt: Seine Tiere sind mutwillig freigelassen worden.

„Der Jagdpächter hat sie um 20.30 Uhr noch auf der Weide stehen sehen. Nur 20 Minuten später ist der Unfall passiert.“ Einer der Gründe, warum Alexander Kozian nicht an ein zufälliges Ausbüxen seiner Herde glaubt. Am Donnerstagabend waren insgesamt fünf Kühe, zwei Rinder, ein Bulle und fünf Kälbchen von der Weide des Imsweilerer Landwirts verschwunden. Das Gelände liegt auf der Höhe in Verlängerung des Wintersbergerweges, allerdings bereits auf Rockenhausener Gemarkung. Von hier ist es nicht mehr weit bis ins Degenbachtal – in unmittelbarer Nähe sind die Kuh Mäuschen und ihr Bullenkalb Anton auf den Bahngleisen stehend von einem Triebwagen erfasst worden.

Während Mäuschen offenbar sofort tot gewesen ist, war der vier Monate alte Anton nach dem Zusammenprall noch am Leben – aber so schwer verletzt, dass ihn ein Veterinär vor Ort einschläfern musste. Bei der in Absprache mit dem Notfallmanager der Deutschen Bahn erfolgten Bergung waren auch Imsweilerer Feuerwehrleute beteiligt. Freitagvormittag wurden die Tierkörper bereits abtransportiert. Die rund zehn Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Zug befunden haben, blieben nach Angaben der Bundespolizei unverletzt.

Sind die Tiere gejagt worden?

Dass Kuh und Kalb die rund 550 Meter von der Weide zur Bahnstrecke ohne Fremdeinwirkung in so kurzer Zeit zurückgelegt haben, kann sich Kozian im RHEINPFALZ-Gespräch nicht vorstellen: „Ich bin fest davon überzeugt, dass sie gejagt worden sind.“ Zumal auch die anderen Tiere sehr aufgeregt gewesen seien. Diese haben er und seine Ehefrau Jutta mit Unterstützung von Imsweilerer Feuerwehrleuten stundenlang gesucht und dann nicht weit vom ursprünglichen Standort entfernt zum Glück unversehrt gefunden.

Vor allem aber sei es nicht der erste Vorfall dieser Art gewesen, wie Kozian berichtet: „Vor rund sechs Wochen waren die Tiere schon einmal draußen. Wir haben den kompletten Zaun nach Löchern abgesucht – nichts.“ Seither kontrolliere vor allem seine Frau täglich die Umgrenzung, habe aber nie Beschädigungen festgestellt. Auch ein Tierhalter aus einer benachbarten Ortsgemeinde habe festgestellt, dass seine Herde in jüngerer Vergangenheit öfter sehr unruhig gewesen sei.

Besitzer erstattet Anzeige

Alles Anzeichen für ihn, dass auch am Donnerstag Dritte ihre Hände im Spiel gehabt, das Gatter möglicherweise geöffnet und anschließend wieder geschlossen haben. Kozian ist jedenfalls nicht nur traurig über Mäuschens und Antons Tod, sondern auch sauer – und hat am Freitag Anzeige bei der Polizei in Rockenhausen erstattet. Er verweist zudem auf die sogenannte Kulikitaka-Challenge, die jüngst in sozialen Medien die Runde machte: Dabei werden Rinder oder andere Tiere von Menschen, die das Ganze filmen, so lange erschreckt, bis sie panisch davon laufen. Natürlich sei es zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation, ob so etwas am Donnerstagabend auf seiner Weide passiert ist, betont Kozian.

Solche Wettbewerbe seien ihm im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rockenhausen bislang nicht zu Ohren gekommen, sagte deren Leiter Matthias Ankner am Freitag auf Anfrage. Fest steht: Die Bundespolizei in Kaiserslautern hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Weitere Angaben seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, sagte ein Sprecher auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Zug auf Schienen gesetzt

Bis Freitagnachmittag war die Zugstrecke durchs Alsenztal zwischen Enkenbach-Alsenborn und Rockenhausen gesperrt. Grund: Bei dem Aufprall war das vordere Drehgestell der Regionalbahn aus den Schienen gesprungen. Gestern hat die Bahn einen sogenannten Bergezug zur Unfallstelle beordert. Dieser funktioniere wie ein Kran, erläuterte der Polizei-Sprecher: Vom Nachbargleis aus hat das Fahrzeug den Triebwagen ein Stück angehoben und wieder auf die Schienen gesetzt; danach wurde dieser abgeschleppt.

Für die Dauer der Arbeiten war ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser sei rege genutzt worden und habe gut funktioniert, teilte eine Bahn-Sprecherin mit.