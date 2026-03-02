Die Niefernheimerin Heidi Zies führt als Kultur- und Weinbotschafterin durchs Zellertal. Hier erzählt sie von ihrer großen Leidenschaft – und einem spezielles Angebot.

Frau Zies, Sie sind ja mit Ihren Wandertouren sehr erfolgreich. Wie ging es damit los?

Heidi Zies: Angefangen habe ich vor mehr als zehn Jahren mit meiner ersten Wanderung „Zauberhaftes Zellertal“ in Wachenheim. Die Wanderroute ging über Mölsheim über den Höhenweg zum Denkmal bis nach Niefernheim. Diese Strecke ist mit gut acht Kilometern meine größte Tour und dauert im Schnitt dreieinhalb bis vier Stunden. Später kam die „Grenzwanderung“ dazu. Die geht über sieben Kilometer und führt entlang der Grenzsteine im Zellertal. Über die Grenzsteine erzähle ich jeweils Geschichten, und am „Tisch des Weines“ gibt es einen Secco. Diese beiden Wanderungen habe ich bis heute in meinem Programm.

Sie bieten fünf verschiedene Touren an. Welche sind das?

Einmal gibt es zwei etwas kürzere, kulturhistorische Führungen. Die eine findet in Wachenheim statt und ist vier Kilometer lang. Hier machen wir eine Rast in meinem Garten, sitzen dann gemeinsam unterm Nussbaum. Die andere Tour ist in Niefernheim, die Wanderstrecke ist gut drei Kilometer lang. Dort besuchen wir unter anderem das Atelier von Detlof von Borries und wandern zu den Niefernheimer Löchern. Seit vier Jahren habe ich auch eine spezielle „Single Wanderung“ im Programm. Die wird sehr gut angenommen. Und dieses Jahr kommt noch die Tour „Auf den Spuren des Heiligen Philipp von Zell“ dazu. Die findet zum ersten Mal am 14. März in und um Zell statt und widmet sich der Geschichte des ältesten Weinbauorts der Pfalz.

Wie sieht Ihr Jahresprogramm aus, und wen sprechen Sie damit an?

Ich biete jedes Jahr rund 30 Wanderungen im März, April, September und Oktober an. In den Sommermonaten Mai bis August ist es zu heiß, daher gibt es dann keine Touren. Meine Teilnehmer sind in der Regel Menschen mit Zeit. Die meisten sind altersmäßig „50 plus“ und kommen aus dem gesamten Umland, aus Mainz, Wiesbaden, Ingelheim oder Ludwigshafen. Was mich sehr freut: Ich habe auch viele „Wiederholungstäter“, die schon bei allen Wanderungen dabei waren. Pro Wanderung nehme ich zehn Euro Teilnahmegebühr. Und wenn ich es zeitlich einrichten kann, mache ich auf Anfrage auch individuelle Touren und Führungen.

Wie kamen Sie auf die Idee mit den Wandertouren durchs Zellertal?

Zum einen bin ich immer schon gerne selbst gewandert, das macht mir einfach Spaß. Zum anderen war ich beruflich im Außendienst tätig. Ich hatte immer schon gerne mit Menschen zu tun. Im Zellertal lebe ich jetzt seit fast 50 Jahren, erst in Wachenheim und seit 23 Jahren in Niefernheim. Ich war auch zwölf Jahre Vorsitzende des Vereins „Zellertal Aktiv“, der sich für die Förderung des Tourismus in der Region einsetzt.

Sie sind außerdem offizielle Kultur- und Weinbotschafterin?

Ja, die dazu notwendige Qualifikation habe ich vor 13 Jahren in Oppenheim gemacht. Die Ausbildung ging wöchentlich über ein ganzes Jahr. Erst kommt die Kultur und dann der Wein zur Belohnung (lacht). In Oppenheim kannte übrigens damals niemand das Zellertal. Entsprechend wusste dort auch niemand, dass das Zellertal zu 40 Prozent rheinhessisch und zu 60 Prozent pfälzisch ist.

Gibt es etwas, was Sie ganz besonders freut?

Ja, zum einen, dass sich bei meinen „Single-Wanderungen“ schon zwei Paare gefunden haben. Von einem Paar bekomme ich sogar noch regelmäßig Bilder geschickt. Und zum anderen freue ich mich über die Reaktivierung der Zellertalbahn. Wenn sie wieder fährt, gibt’s für jeden erstmal einen Secco.

Info

Die Kosten pro Wanderung betragen zehn Euro inklusive Secco-Empfang. Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich. Kontakt: Heidi Zies, Mobil 0174 4258370, E-Mail HeidiZies@web.de. Die Wanderungen:

Mittwoch, 4. März, 14 Uhr, Kulturhistorische Wanderung Wachenheim, zirka vier Kilometer, Treffpunkt Harxheimer Straße 10, Parkplatz am Bürgerhaus Wachenheim.

Samstag, 7. März, 10 Uhr, Single-Wanderung Zellertal, zirka acht Kilometer, Treffpunkt Harxheimer Straße 10, Wachenheim.

Mittwoch, 11. März, 14 Uhr, Kulturhistorische Wanderung Niefernheim, zirka drei Kilometer, Treffpunkt Niefernheim, Brückenstraße, Dorfplatz Niefernheim.

Samstag, 14. März, 14 Uhr, Wanderung „Auf den Spuren des heiligen Philipp von Zell“, zirka vier Kilometer, Treffpunkt Zellertal, Ortsteil Zell, Parkplatz Zeller Hauptstraße.

Mittwoch, 18. März, 14 Uhr, Grenzwanderung Zauberhaftes Zellertal, zirka sieben Kilometer, Treffpunkt Wachenheim, Harxheimer Straße 10, Bürgerhaus-Parkplatz.

Samstag, 21. März, 10 Uhr, Single-Wanderung Zellertal, zirka acht Kilometer, Treffpunkt Wachenheim, Harxheimer Straße 10, Bürgerhaus-Parkplatz.

