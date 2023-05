Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens hat die Corona-Pandemie auch dem Kulturleben einen gewaltigen Strich durch die Planung gemacht. Nicht nur auf den großen Bühnen herrschte Mitte März von jetzt auf gleich absoluter Stillstand, auch auf der Bühne des Evangelischen Gemeindehauses blieben der Vorhang zu und die Scheinwerfer aus. Viele Termine wurden abgesagt oder verlegt. Wie es weitergeht, darüber muss der Kulturausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden.

Im Kern geht es darum, ob die bereits für die Spielzeit 2020/21 geplanten Veranstaltungen um ein Jahr in die Theatersaison 2021/22 geschoben werden. Denn: Der Verwaltungsvorlage zur