Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der „Studienkreis“ gehört zu den größten gewerblichen Nachhilfe-Anbietern in ganz Deutschland. Timo Koch ist Franchise-Nehmer in Kirchheimbolanden. Wir haben mit ihm über Nachhilfe in Corona-Zeiten gesprochen.

Herr Koch, für die Schulen bedeutet Corona seit Monaten ein Auf und Ab mit vielen Unwägbarkeiten: mal geöffnet, dann länger geschlossen, mal Präsenz-, häufiger nur Online-Unterricht. Und nun ein abermals verlängerter strenger Lockdown. Direkt gefragt: Sind Sie eigentlich Nutznießer des vom Staat während der Pandemie eingeschränkten Bildungsangebots?