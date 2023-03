Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei dem Begriff „Wirtschaftsförderung“ denkt man vor allem an Initiativen zur Betriebsansiedlung, an Standortentwicklung und ähnliches. Die Corona-Krise setzt nun aber ganz andere Schwerpunkte und nimmt Wirtschaftsförderung auch als Krisenmanagement in die Pflicht. Thomas Behnke sprach mit Reiner Bauer darüber, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Kreis.

Wirtschaftsförderung heißt im Moment sicher vor allem, Betriebe am Leben zu halten. Welche Fragen werden dazu an Sie herangetragen?

Im Grunde waren ja viele