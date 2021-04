Anneliese Ecker-Henn kümmert sich um Flüchtlinge. Viele von ihnen kennen sie als „Frau Anneliese“ aus Eisenberg. Auch während Corona ist sie wichtiger Ansprechpartner für Menschen aller möglichen Nationalitäten, die Hilfe brauchen.

Anneliese Ecker-Henn war als Lehrerin 40 Jahre im Schuldienst, davon 38 in der heutigen Realschule plus in Kirchheimbolanden. Dort habe sie hauptsächlich Mathematik, Deutsch und Erdkunde unterrichtet, aber eigentlich auch alles andere. „Ich war Lehrerin mit Leib und Seele und wurde es mit zunehmendem Alter immer mehr“, sagt die mittlerweile pensionierte Pädagogin. Ihrem Antrag auf Verlängerung sei leider nicht stattgegeben worden, gerne hätte sie noch weiter unterrichtet. „So ging ich mit 64 Jahren in den Ruhestand, brachte mich aber fortan als pädagogische Hilfskraft nachmittags in der Hausaufgaben-Betreuung ein“, erzählt sie.

Als die Pfarrerin Luise Burmeister aus Eisenberg sie im Dezember 2015 fragte, ob sie bei ihrem neu gegründeten internationalen Kirchen-Kochkurs mitwirken wolle, habe sie zunächst geantwortet: „Ich kann aber nicht kochen.“ Sie sei trotzdem hingegangen und habe beim ersten Treffen mit afghanischen Frauen Dal zubereitet, ein Gericht mit gelben Linsen, das sehr schmackhaft gewesen sei. „Als es darum ging, für das nächste Treffen einzukaufen, hatte irgendwie nur ich Zeit – ich war ja in Rente“, sagt sie und ergänzt : „Ab diesem Zeitpunkt war ich ratz-fatz die Küchen-Chefin.“

Die Verständigung habe mit Händen und Füßen funktioniert, denn sie spreche weder afghanisch oder arabisch, die Flüchtlinge hingegen konnten auch kein Deutsch. „Irgendwann kam dann der erste Flüchtling, der mich fragte, ob ich auch Formulare ausfüllen könne“, erzählt Ecker-Henn. Von da an habe sie auch dabei geholfen. Sissi Lattauer aus Eisenberg habe sie dann irgendwann eingeladen, mal zum Flüchtlingstreff zu kommen. „Beim ersten Treffen lernte ich drei Frauen und einen Mann kennen, hatte tolle Gespräche“, so Ecker-Henn. Damals sei ihr Ehrgeiz als Lehrerin geweckt worden und sie habe zugestimmt, mit den Flüchtlingen Deutsch zu lernen. „Einmal wöchentlich reichte aber nicht, wir trafen uns zweimal und die Gruppe wurde immer größer“, erinnert sie sich.

So habe sie viele ihrer ehemaligen Schützlinge auf dem Weg zu den B1- oder B2-Prüfungen begleitet, habe Hausaufgaben-Betreuung gemacht und als „Job-Coach“ fungiert, indem sie vielen Arbeitsstellen vermittelt habe. „Ich spreche auf verschiedenen Ämtern vor, regele Angelegenheiten mit der Arbeitsagentur, dem Job-Center und der Kreisverwaltung sowie der Ausländerbehörde und der Krankenkasse“, zählt sie auf.

Persönlicher Kontakt fiel in der ersten Welle aus

Schwierig sei es gewesen, zu Beginn der Corona-Zeit keinen persönlichen Kontakt zu ihren Schützlingen haben zu dürfen. „Das habe ich rund vier Wochen gemacht, dann haben wir uns Nachrichten über die Briefkästen zukommen lassen oder telefoniert“, so die ehrenamtliche Helferin, die zu rund 150 Flüchtlingen in Eisenberg Kontakt hält. „Auch, wenn sie wegziehen, rufen sie mich häufig noch an und fragen ihre Frau Anneliese um Rat“, sagt sie und lacht.

Inzwischen sei sie zum „Mädchen für fast alles“ mutiert: Sie fahre Sperrmüll weg, organisiere kleine Umzüge und vermittele Wohnungen. „Manchmal denke ich, die Flüchtlinge meinen: Nicht verzagen, Frau Anneliese fragen“, sagt sie. Im Moment betreue sie intensiv einen Mann aus dem Iran, einen Mann aus dem Irak und eine Frau aus Somalia. Von Zeit zu Zeit werde ihr selbst ihr freiwilliges Engagement zu viel, es bleibt wenig Zeit für Hobbys. „Ich lese und wandere gerne, aber das ist zur Zeit auf Eis gelegt“, sagt Ecker-Henn. Ihre Arbeit werde honoriert durch gute Noten ihrer Schüler bei der Ausbildung oder in der Schule. „Erst kürzlich haben zwei afghanische Frauen die Ausbildung zur Erzieherin geschafft und zwei andere Frauen haben wirklich gute Hauptschulabschlüsse gemacht – dafür hatten wir viel gepaukt“, sagt sie und ergänzt: „Solche Erfolge und die Dankbarkeit der Flüchtlinge rechtfertigen für mich meine tägliche Arbeit.“

Die Serie