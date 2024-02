Seit Anfang des Jahres ist das Café Friedemann’Z im ehemaligen Bahnhofsgebäude geschlossen. Ob es wieder gastronomisch genutzt wird, ist noch offen.

„Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht, aber wir müssen euch mitteilen, dass wir zum Jahresende aufhören werden.“ Das schrieben die Betreiber des Friedemann’Z im Dezember auf Facebook. Die ohnehin schwierige Situation aus hohen Preisen und Kundenrückgang sei durch die Zurücksetzung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie noch dramatischer geworden. So könne man nicht mehr vom Betrieb leben.

Was auf das beliebte Café folgen wird, ist unklar. Schaut man am alten Bahnhofsgebäude vorbei, so hängt dort nach wie vor das Schild des Friedemann’Z. Aber direkt darunter ist ein neues Plakat, auf dem „zu verkaufen“ steht. Das hängt da richtig, denn der Eigentümer Anton Krämer möchte die Immobilie am liebsten in neue Hände geben.

Momentan wird das Haus auch von mehreren Privatleuten bewohnt. Sollte ein Verkauf nicht klappen, dann könnte das Erdgeschoss mit Gastro-Küche abermals verpachtet werden, sagt Krämer. In beiden Fällen gebe es Interessenten. Wann über die Zukunft entschieden wird, weiß Krämer noch nicht. „Ich lasse es auf mich zukommen“, sagt er.