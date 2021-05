Zwei Trends gibt es derzeit beim Brennholz im Donnersbergkreis zu beobachten: Der Absatz von Brennholz an gewerbliche Brennholzhändler steigt und es gibt eine Tendenz weg von der Selbstwerbung hin zum Kauf von Polterholz. Außerdem gibt es eine Holzart, die fast gar nicht beachtet wird.

„Ein Interesse an Brennholz ist im Donnersbergkreis nach wie vor vorhanden“, sagt Lothar Runge, Leiter des Forstamtes Donnersberg in Kirchheimbolanden. Dass es dabei unterschiedliche Mengen in den vergangenen Jahren gab, sei vollkommen verständlich. „Dies hängt mit dem jeweiligen Winter zusammen. In jüngster Zeiten hatten wir milde Jahreszeiten, sodass der Holzverbrauch zum Beheizen der Wohnungen auch nicht allzu groß war“, erklärt der Forstamtsleiter. Die Betreiber von Heizungen mit Holz kaufen immer nur so viel Holz nach, wie im vergangenen Winter auch verbraucht wurde. „Bei einem starken und sehr kalten Winter wird die Nachfrage nach Brennholz im folgenden Frühjahr gleich wieder ansteigen“, so Runge.

„Wo ein Trend feststellbar ist, ist bei der Art des Holzerwerbs.“ Die Zahl der Selbstwerber sei allgemein in jüngster Zeit gesunken. Dafür stieg die Menge der Käufer von Polterholz in vergleichbarer Größe. Als einen Grund dafür gibt Runge an, dass das Alter der bisherigen Selbstwerber steigt. Dabei wird es einigen zu beschwerlich, das Holz aufzubereiten. Sie entscheiden sich lieber zum Kauf von Polterholz. Im Staatswald wird Selbstwerberholz schon seit mehreren Jahren nicht mehr grundsätzlich angewiesen. Vor Jahren wurden die gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung von Unfällen wie die Voraussetzung eines Sägescheins und einer Schutzausrüstung nach oben geschraubt.

Günstiges Nadelholz

Die Preise für Polterholz und Selbstwerberholz sind beim zuständigen Förster zu erfragen, informiert Runge. Grundsätzlich könne gesagt werden, dass die Preise beim Laubholz stabil sind. Beim Nadelholz ist der Preis durch das höhere Angebot in diesem Jahr deutlich gesunken. Während vor fünf Jahren bei dieser Holzsorte im Staatswald für den Festmeter noch 45 Euro zu zahlen waren, sind es nun nur noch 25 Euro. Unverändert seit etwa fünf Jahren ist der Preis für das Laubholz, der weiterhin bei 56 Euro je Festmeter liegt.

Diese Preise gelten jeweils für Holz auf dem Polter liegend. In manchen Kommunalwäldern kann es zu leichten Preisunterschieden kommen, da der Verkaufspreis von den örtlich zuständigen Gremien festgelegt wird. Zudem werden – wie beispielsweise im Kommunalwald von Sippersfeld – kleine Flächen lose angeboten, berichtet Revierförster Dieter Gass. Dabei handelt es sich um die Aufarbeitung von Laubholz. Pro Raummeter oder Ster sind dann 15 bis 20 Euro zu entrichten.

Kein minderwertiges Holz

„Trotz des mittlerweile doch sehr geringen Preises und dem guten Angebot sind die Holzkäufer nicht zum Erwerb von Kiefernholz zu bewegen“, sagt Runge. Die Holzkäufer bevorzugten noch immer die Buche und in Teilen sei die Eiche gefragt. Dabei ist Kiefernholz kein minderwertiges Holz. Es kann zur Ofenfeuerung ebenso genutzt werden wie die Buche und die Eiche.

„Nadelholz hat in der hiesigen Region noch nie eine große Rolle gespielt“, erklärt der Forstamtsleiter. Obwohl Nadelholz durch die höhere Abbrandtemperatur gerade in Mischung mit Laubholz sehr vorteilhaft sei. Bedingt durch die aktuelle Situation mit sehr hohen Schadholzanteilen im Nadelholz durch den Klimawandel und den Borkenkäfer sei es außerdem der Wunsch, vermehrt Nadelhölzer als Brennholz zu verkaufen.