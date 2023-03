Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Deutsche denken an den am Dienstag gestorbenen Michail Gorbatschow mit Freude und Dankbarkeit – ohne ihm je begegnet zu sein. Erwin Breitwieser dagegen hat schon für ihn gesungen. Die Erinnerung an diesen Abend kann er sogar in die Hand nehmen.

Gesang ist sein Leben, und dem Gesang hat Erwin Breitwieser auch die Begegnung mit einem Großen der Weltgeschichte zu verdanken. Als er von dessen Tod in dieser Woche erfuhr, nahm der 74-Jährige